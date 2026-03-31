От Коперника до «дедушки инсулина»: калининградский врач собрал в одной книге всю историю медицины Восточной Пруссии

Какое отношение к медицине Восточной Пруссии имел Николай Коперник? О нём и многих других выдающихся деятелях науки рассказывает недавно вышедшая книга «Хроники медицины Восточной Пруссии». Несколько интересных историй из прошлого «Клопс» рассказал врач и писатель Иван Скобей. Имя великого астронома в книге о медицине упомянуто не случайно. Николай Коперник прославился как врач во время осады Ольштынского замка. Как гласит легенда, учёный должен был понять, почему среди защитников крепости распространяется неизвестная болезнь. Ключ к разгадке оказался в еде: гарнизон кормили чёрствым черным хлебом и сухофруктами. Когда кусок падал на каменный пол, его поднимали и продолжали есть. Коперник заподозрил, что это и вызывает болезнь, и взялся доказать свою теорию. Он предложил намазывать хлеб салом: упавший липкий ломоть собирал на себя грязь, и источник инфекции становился очевиден. Когда хлеб временно убрали из рациона, эпидемия прекратилась. По популярной версии, именно с этой историей связано появление бутерброда. В Кёнигсберге Коперника-врача тоже знали: в 1541 году по приглашению герцога Альбрехта он лечил здесь политика Георга фон Кунгейма. Однако великий астроном — лишь один из многих в списке прославленных докторов, которые работали Восточной Пруссии. Тема настолько богатая, что Иван Скобей посвятил ей уже третью книгу. Первая вышла в 2021 году и рассказывала в основном о больницах. Вторая, представленная в 2024-м, объединила под одной обложкой 332 биографии врачей и учёных, работавших в Кёнигсберге до войны.

Как признается сам Скобей, именно вторая книга и подтолкнула его к написанию третьей. Уже после её выхода он обнаружил новые факты и, по собственным словам, сильно расстроился. Изначально автор планировал просто дополнить издание, но быстро понял, что повторяться не хочет, — так появилась идея написать новую книгу, переработав и расширив прежний материал. Новая работа вышла куда объёмнее предыдущей: в десять глав и 528 биографий. Формально это монография, но автор подчёркивает, что старался избегать сухого академического стиля — чтобы читать его работу могли не только профессионалы. Процесс написания занял три года, причём немалая часть этого времени ушла на переводы. В книге использовано 83 источника — на немецком, польском и русском языках. Авторский текст, признаётся Скобей, занимает примерно 30-40%, остальное — исторические материалы. Достать их писателю удалось по стечению обстоятельств: во времена карантина многие архивы публиковали оцифрованные документы. Сейчас доступ к ним вновь ограничен. Особая ценность книги — в иллюстрациях. Издание содержит больше 850 фотографий, причём большая часть прежде не публиковалась: это портреты врачей, изображения больниц, карты, документы. Иван Скобей не скрывает: работа с такими объёмами информации требует много времени и сил. При том, что и основная работа у него непростая: по профессии автор врач-терапевт. «Это мое хобби. Я так отвлекаюсь от основной работы», — объясняет он.

Иван вспоминает, что начинал писать книгу в ковидные времена, параллельно с работой в госпитале. Но идея изучить медицинскую историю Кёнигсберга возникла у него ещё раньше. Он просто «всегда хотел понимать, откуда берутся» знакомые медицинские термины и названия. «Мне был особенно интересен вклад людей, которые работали в конце XIX и начале XX века. Тогда были сделаны многие научные открытия, которые и сейчас активно используются в медицине, — рассказывает писатель. — К ним приложили руку и врачи, которые работали в Альбертине. Например, Оскар Минковский — «дедушка инсулина», как его называют. Он проводил первые опыты на собаках и создал предпосылки к изучению сахарного диабета, заложил основы терапии инсулином. И таких примеров достаточно много». Нередко фамилии, которые Иван Скобей находил во время работы над книгой, оказывались уже знакомы ему со времён учёбы. Например, синдром Рейтера — диагноз, который врачи ставят и сегодня. Но мало кто задумывается, что человек, в честь которого он назван, работал на медицинском факультете Альбертины. Хронология книги охватывает огромный период — от конца XIII века до 1948 года. Автор начал с первых врачей времен Тевтонского ордена и закончил немецкими медиками, которые уже после войны лечили граждан СССР. По словам Ивана Скобея, это первое систематическое исследование вопроса — не только на русском языке, но и вообще. «В моих планах защитить этот труд в виде кандидатской диссертации», — отмечает он. Специально для третьей книги автор погрузился в новые для себя темы: например, в историю психиатрических учреждений Восточной Пруссии. Или в тонкости курортной медицины, ради которой пациенты со всей Европы ездили в Раушен и Кранц (Светлогорск и Зеленоградск). Эти темы остаются практически не изученными — хотя они наверняка заинтересовали бы не только врачей, но и туристов.

Тем не менее, писатель уверен: о медицине Кёнигсберга в целом он сказал всё, что мог. Возвращаться к этой теме не планирует — по крайней мере, пока не появятся новые источники. «Больше информации в доступных источниках нет. Остальное находится в архивах, которые ещё не опубликованы, в разных странах, — сетует автор. — Единственное, что можно сделать — расширить информацию по больницам Восточной Пруссии. Большие медицинские свершения в них не происходили, хотя там были интересные врачи. Но это уже будет другая история». «Хроники медицины Восточной Пруссии» выходят тиражом 500 экземпляров. Часть будет продана, часть автор передаст в городские библиотеки. В том числе в свою альма-матер — Балтийский федеральный университет им. И. Канта. Писательская карьера Ивана Скобея продолжится — у него уже есть план четвёртой книги, тоже о медицине. Чему будет посвящено это издание, пока секрет. «Я хотел бы уйти в творческий отпуск, на самом деле. Третья книга отняла у меня очень много сил, потому что была крайне тяжёлая», — признаётся он.