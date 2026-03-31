От «Зверей» до The Hatters: гид по рок-концертам весны и лета в Калининграде

Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

От фолк-баллад с дыханием Cредневековья до стадионных гимнов, от камерных инструментальных интерпретаций до слэма и панк-угара: в ближайшие месяцы в Калининграде и Светлогорске выступят десятки рок-музыкантов. Рассказываем, на какие концерты стоит обратить внимание. 1. «Мельница» 3 апреля, 19:00; «Янтарь-холл» Московский бенд соединяет в своём творчестве фольклорные мотивы с роком, джазом и элементами поп-музыки. В основе песен — кельтские, скандинавские и славянские сюжеты, а также средневековые баллады и сказания. Коллектив привезёт новую программу «Крапива». В сет-лист войдут ключевые хиты группы и три новые композиции.

2. Трибьют-шоу «Металлика» с симфоническим оркестром 10 апреля, 19:00; «Янтарь-холл» Музыканты, участвующие в проекте, известны своим мастерством на международной сцене. Трибьют-программа гастролирует по миру с 2015 года и за это время провела более 300 аншлаговых выступлений, собрав почти миллион зрителей. Прозвучат композиции из легендарного концерта и другие хиты, «без которых невозможно представить творчество группы»: Fade to Black, Unforgiven, Seek & Destroy и другие.

3. Мировые рок-хиты на виолончелях 24 апреля, 19:00; «Янтарь-холл» Уникальный проект, в котором музыканты-виртуозы объединили свои таланты, чтобы по-новому показать классику мирового рока. В программе — Metallica, AC/DC, Queen, The Rolling Stones, Kiss, Nirvana, Deep Purple, Scorpions, Bon Jovi, The White Stripes, Imagine Dragons, Linkin Park. «Всё это и не только в авторских аранжировках и неповторимом звучании виолончелей и симфонического оркестра!» — обещают устроители.

4. «Йорш» 25 апреля, 19:00; клуб «Ялта» «От андеграундных баров, тесных подвалов и локальной узнаваемости до гигантских фестивальных сцен, горячих ротаций на радио и туров, охватывающих сотню городов за год. От репетиций в подмосковном ДК до песен, которые знает и поёт вся страна. Этот путь стоил каждой капли пота, каждого синяка в слэме и каждой бессонной ночи в туровом автобусе. Мальчик с ирокезом вырос и празднует свой юбилей. Двадцать лет драйва, угара и панк-рока. Двадцать лет вместе с вами», — следует из анонса.

5. «Горшенев: 50 лет» 30 апреля, 19:00; «Янтарь-холл» В насыщенной карьере Алексея Горшенева — 11 альбомов культовой группы «Кукрыниксы» и её успех на протяжении 20 лет, участие в рок-опере TODD, написание музыки к сериалу «Король и Шут», музыкальная постановка по Фаусту, дилогия «Душа поэта» и «Смерть поэта» на стихи Есенина, альбом с симфоническим оркестром и разноплановые концертные шоу.

6. «Воскресение» 1 мая, 18:00; «Янтарь-холл» Для коллектива Калининградская область снова становится отправной точкой: уже в третий раз новые гастрольные маршруты «Воскресение» начинает именно здесь. Этому предшествовал масштабный акустический тур — более 50 городов, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Формат, к которому музыкантов долго подталкивали слушатели, оказался востребованным, но вместе с ним возник и другой запрос — на возвращение фирменного электрического звучания.

7. «Папин Олимпос» 1 мая, 19:00; клуб «Ялта» Волгоградские рокеры основали коллектив в 2018 году. Группа выступает в жанрах рок и поп-панк. Музыканты прославились синглами «Не перегорим», «Айсберг», «Тоннель, что под холмом», «День, когда мы встретились», «Динозаврики», «Снежинка», «Сегодня не пойду», «Тёмно-оранжевый закат», «Я удалю тебя из друзей» и «Искренность».

8. NЮ 17 мая, 20:00; ДС «Янтарный» «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать», «Как ты паришь», «Я тебя обидел» и другие композиции Юрия Николаенко собрали миллионы прослушиваний и просмотров в сети. Его творчество — смесь лирики, пиано-рока и безудержного рок-н-ролла. В этом году артист готовит для поклонников эксклюзивный сольный концерт. В программе — любимые хиты и музыкальные новинки.

9. The Hatters 31 мая, 20:00; «Резиденция королей» «Безбашенный оркестрик» празднует 10-летие творчества. Бенд «следует заветам цыганского фолк-панка — в их музыке достаточно драйва, лихости, слезливого скрипичного писка и ударов аккордеона», — пишут об артистах. В репертуаре музыкантов найдётся «и надрывный номер о любви, и танцевальный боевик, и щемящая песня о сибирской тоске».

10. Танцы минус 14 июня, 19:00; «Янтарь-холл» За 20 лет существования петербургский бенд выпустил 11 альбомов, несколько из которых стали суперхитами. Музыкантам принадлежат шлягеры «Половинка», «Танцы», «Диктофоны», «Цветы», «Иду», «Не теряй меня», «Город», «10 капель», «Из Ленинграда» и многие другие.

11. Ssshhhiiittt 14 июня, 20:00; «Вагонка» Гаражный бенд из Ярославля отправляется в большой весенний тур, приуроченный к 10-летию коллектива. Обещают исполнить «все самые важные песни и хиты».

12. «Звери» 20 июня, 19:00; ДС «Янтарный» Выступление станет частью юбилейного тура: коллектив отмечает 25 лет на сцене и готовит для публики специальную программу. В сет-лист войдут песни, давно закрепившиеся в статусе хитов и символов эпохи: «Всё, что касается», «Районы-кварталы», «Напитки покрепче», «До скорой встречи», «Танцуй», а также знаковые композиции из поздних релизов.

13. «Крематорий» 7 июля, 19:30; «Янтарь-холл» Концерт приурочен к 65-летнему юбилею фронтмена Армена Григоряна. «В честь знаменательной даты легендарный ансамбль русского рока приглашает всех друзей, союзников, попутчиков и болельщиков на праздничный концерт. Командовать парадом новорождённый намерен лично. Присоединяйтесь к ритуалу жизни и любви!» — пишут устроители.

14. Джо Линн Тёрнер 16 июля, 19:30; «Янтарь-холл» Имя Джо Линн Тёрнера занимает особое место в истории рок-музыки. Его голос знаком поклонникам Deep Purple и Rainbow — коллективов, определивших звучание хард-рока конца XX века. Нынешняя программа объединяет материал разных этапов карьеры артиста — от культовых композиций до поздних работ и треков альбома Belly of the Beast, вышедшего в 2024 году.

15. «Комната культуры» 27 июля, 19:00; ДС «Янтарный» Коллектив, стремительно вышедший в лидеры цифровых площадок, представит программу с треками из дебютного альбома и главными хитами. Песня «Поезда» уже второй год удерживается на верхних строчках чартов, а на «Яндекс Музыке» группа собрала более 7 миллионов прослушиваний, получив звания «Группа года» и «Прорыв года» по версии телеканала МУЗ-ТВ.

16. Гарик Сукачёв 7 августа, 19:00; «Янтарь-холл» Музыкант, поэт, режиссёр, актёр, лидер «Неприкасаемых» также известен публике как автор хитов «Моя бабушка курит трубку», «Я милого узнаю по походке», «Моя маленькая бейби», «Свободу Анджеле Дэвис», «За окошком месяц май».

17. Александр Маршал 9 августа, 19:00; «Янтарь-холл» Заслуженный артист России приедет с новой программой «Мы вернемся домой!» За плечами музыканта невероятное количество выступлений и студийных сессий в группах «Аракс», «Цветы» «Парк Горького». На его счету огромное количество полюбившихся слушателям композиций: «Ливень», «Начать с нуля», «9 рота», «Белый пепел», «Мы вернемся домой», «Мужской сезон», «Песня о десанте», Moscow calling и многие другие.