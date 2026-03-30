В Светлогорске исполнят хиты Scorpions с симфоническим оркестром

В театре эстрады «Янтарь-холл» в пятницу, 16 октября, состоится трибьют-шоу Symphony of glory, посвящённое творчеству культовой немецкой рок-группы Scorpions. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Scorpions славятся не только своими композициями в классическом стиле хард-рока, но и непревзойдёнными лирическими балладами, которые так полюбили российские поклонники ещё в 90-е годы, когда «Скорпы» побывали в СССР.

«С такой искренней любовью и восторгом их, пожалуй, не встречали ни в одной другой стране мира. Впоследствии Scorpions даже выпустили кассету To Russia With Love, а знаменитый хит Wind of Change, ставший гимном целого поколения, был написан Клаусом Майне под впечатлением от концертов в СССР. Позднее, музыканты создали русскоязычную версию этой песни, выражая взаимную симпатию к советской публике», — рассказывают устроители.

Музыкальное представление позволит прикоснуться к творчеству кумиров, услышать их лучшие хиты в уникальной авторской обработке. Участники трибьют-коллектива Symphony of glory под аккомпанемент симфонического оркестра обещают повторить в зале эмоции, энергетику, страсть и музыкальный накал, которые царили на концертах знаменитых немцев.

