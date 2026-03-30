Современная премьера и утерянный шедевр XVIII века: чем запомнится фестиваль «Музыкальная весна» в Калининграде

Закрытие 34-го фестиваля «Музыкальная весна» в Калининградской филармонии превратилось в разговор о памяти и преемственности поколений. Самое интригующее событие вечера — исполнение произведения XVIII века, которое долгие годы считалось утраченным. Подробности — в материале «Клопс».

Творческая встреча в малом зале филармонии началась с раскрытия тайн. Рассказывал о них один из гостей — композитор и профессор Московской консерватории Валерий Кикта. Он отметил, что в Калининграде впервые после долгих лет забвения прозвучит музыка, связанная с именем Максима Березовского.

Этот композитор XVIII века считается создателем русского хорового концерта. Его мастерство высоко ценили современники — за хороший вкус и мелодичность.

«Нам удалось из Болоньи извлечь и переписать с оригинала рукопись Максима Березовского. Это была написанная в 1771 году гармонизация хорала седьмого века, — рассказал Кикта. — Благодаря этой работе он имел право стать профессором Болонской академии».

По словам композитора, оперу Березовского, которая с успехом шла в Италии, заметили его русские соотечественники. Музыканта уговорили вернуться на родину — с условием, что в стране появится Академия музыки.

Однако на родине у Березовского всё «пошло под откос», и в 1777 году он скончался. Но оставил после себя хоралы и оперные шедевры.

«Мы должны помнить людей, у которых такая замечательная судьба, — подчеркнул Валерий Кикта. — Эта музыка впервые прозвучит в России — как рефрен через весь концерт».

Чтобы подготовить рукопись композитора к исполнению, его современным интерпретаторам пришлось объединить несколько пластов: хорал седьмого века, музыку восемнадцатого и современные элементы. «Березовский мечтал создать в России свою академию. Эта мечта тоже будет отражена в музыке», — пообещал Кикта.

Восстановленное сочинение Березовского прозвучало в финале фестиваля «Музыкальная весна» — и стало стало одной из удивительных его частей. Но не единственной, способной заинтриговать любителя классики.