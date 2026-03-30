Современная премьера и утерянный шедевр XVIII века: чем запомнится фестиваль «Музыкальная весна» в Калининграде

14:05
Современная премьера и утерянный шедевр XVIII века: чем запомнится фестиваль «Музыкальная весна» в Калининграде - Новости Калининграда | Фото: пресс-служба Калининградской областной филармонии им. Е. Ф. Светланова
Фото: пресс-служба Калининградской областной филармонии им. Е. Ф. Светланова

Закрытие 34-го фестиваля «Музыкальная весна» в Калининградской филармонии превратилось в разговор о памяти и преемственности поколений. Самое интригующее событие вечера — исполнение произведения XVIII века, которое долгие годы считалось утраченным. Подробности — в материале «Клопс».

Творческая встреча в малом зале филармонии началась с раскрытия тайн. Рассказывал о них один из гостей — композитор и профессор Московской консерватории Валерий Кикта. Он отметил, что в Калининграде впервые после долгих лет забвения прозвучит музыка, связанная с именем Максима Березовского. 

Этот композитор XVIII века считается создателем русского хорового концерта. Его мастерство высоко ценили современники — за хороший вкус и мелодичность.

«Нам удалось из Болоньи извлечь и переписать с оригинала рукопись Максима Березовского. Это была написанная в 1771 году гармонизация хорала седьмого века, — рассказал Кикта. — Благодаря этой работе он имел право стать профессором Болонской академии». 

По словам композитора, оперу Березовского, которая с успехом шла в Италии, заметили его русские соотечественники. Музыканта уговорили вернуться на родину — с условием, что в стране появится Академия музыки.  

Однако на родине у Березовского всё «пошло под откос», и в 1777 году он скончался. Но оставил после себя хоралы и оперные шедевры. 

«Мы должны помнить людей, у которых такая замечательная судьба, — подчеркнул Валерий Кикта. — Эта музыка впервые прозвучит в России — как рефрен через весь концерт». 

Чтобы подготовить рукопись композитора к исполнению, его современным интерпретаторам пришлось объединить несколько пластов: хорал седьмого века, музыку восемнадцатого и современные элементы. «Березовский мечтал создать в России свою академию. Эта мечта тоже будет отражена в музыке», — пообещал Кикта.

Восстановленное сочинение Березовского прозвучало в финале фестиваля «Музыкальная весна» — и стало стало одной из удивительных его частей. Но не единственной, способной заинтриговать любителя классики.  

Современная премьера и утерянный шедевр XVIII века: чем запомнится фестиваль «Музыкальная весна» в Калининграде - Новости Калининграда | Фото: пресс-служба Калининградской областной филармонии им. Е. Ф. Светланова
Фото: пресс-служба Калининградской областной филармонии им. Е. Ф. Светланова

Вторым крупным событием фестиваля стала мировая премьера нового сочинения. Его автор, молодой композитор Борис Вишневский, тоже не упустил возможности пообщаться с калининградскими поклонниками. Однако раскрывать суть своего авторского замысла не стал: 

Пусть музыка скажет обо мне и покажет моё лицо».

Вишневский подчеркнул, что написанная им пьеса очень сложна в исполнении — но калининградский оркестр «великолепно справляется».

Композитор отметил, что посвятил пьесу своему брату — скрипачу Глебу Панову, лауреату и обладателю гран-при конкурса «Щелкунчик». На создание сочинения у него ушло около двух недель, но, как признался автор, внутренне к этой работе он шёл гораздо дольше.

Дирижёр и один из учредителей фонда «Русская музыка на Балтике» Юрий Демидович — частый гость калининградских концертных залов. Поэтому в филармонии музыкант чувствует себя очень уверенно — и может, к примеру, к ожидании коллег присесть за фортепиано в зале и сыграть для гостей.

«Я приезжаю сюда не просто музицировать, а встречаюсь со своими близкими и друзьями, — признался он.

Я обожаю Калининград и выступаю, мне кажется, амбассадором этой замечательной земли». 

Демидович отметил, что очень рад встретиться со своим учителем Валерием Киктой. «Это человек, который поверил в меня при первом же знакомстве, который передавал все знания, всю мудрость и никогда не жалел ни времени, ни сил, ничего, чтобы поделиться всем, что у него есть», — отметил дирижёр. 

Юрий Демидович работает — в том числе и на калининградских концертах — с музыкой, написанной его учителем. Он признался, что это большая профессиональная удача. 

«Мы всегда пытаемся разгадать Бетховена, Штрауса, Моцарта — найти, что скрыто за нотами. Потому что ноты — это текст, а вся музыка за ним. А тут есть уникальная возможность узнавать всё от первоисточника, — отметил Демидович. — Я надеюсь, что вам эта музыка понравится, потому что она невероятно интересная, песенная, а с другой стороны — очень романтичная, у неё очень интересный сюжет».

Дирижёр подчеркнул, что калининградская аудитория не боится нового и с интересом приходит даже на премьеры. Для музыканта это, по его словам, одна из причин особой любви к городу: здесь по-настоящему умеют слушать. 

Современная премьера и утерянный шедевр XVIII века: чем запомнится фестиваль «Музыкальная весна» в Калининграде - Новости Калининграда | Фото: пресс-служба Калининградской областной филармонии им. Е. Ф. Светланова
Фото: пресс-служба Калининградской областной филармонии им. Е. Ф. Светланова

Самой эмоциональной частью встречи стал разговор о пианисте Юлиане Семёнове-Брайди — внуке легендарного писателя. Он приехал в Калининград не только как участник фестиваля, но и как человек, чья семейная история тесно связана с этим городом. 

Сам музыкант не смог посетить творческую встречу — готовился к концерту, зато с гостями пообщалась его мать. Ольга Семёнова напомнила, что её отец-писатель не раз бывал в Калининграде, в том числе когда вместе с немецким исследователем Георгом Штайном искал Янтарную комнату. Для её сына-музыканта выступление в этом городе стало, поделилась она, особенно личным событием.

Директор филармонии Виктор Бобков в свою очередь напомнил, что любой концерт — это «вершина айсберга», за которой стоит большая невидимая работа. И по тому, как участники встречи говорили друг о друге, было понятно, что именно это внутреннее взаимодействие — очень тёплое и уважительное — и стало основой «Музыкальной весны».

Фестиваль завершился в минувшие выходные, однако он обещает вернуться на следующий год. А пока калининградцев приглашают прикоснуться к следующей большой программе — «Русской музыке на Балтике».

