В Калининграде состоялся большой шахматный турнир: в тройку чемпионов вошёл 88-летний игрок

В музее «Новая синагога» в воскресенье, 29 марта, собрались 60 шахматистов. За доски сели одновременно дети и взрослые, любители и опытные игроки, представители разных национальностей. На первом турнире Российского еврейского конгресса побывал корреспондент «Клопс».

Директор калининградской шахматной спортшколы Леонид Горин объяснил: турнир изначально задумывался как открытый. Мероприятие приурочено к Году единства народов России. Целей у него несколько, в том числе — наладить диалог между разными национальными и культурными организациями. И, конечно, напомнить, какой захватывающей может быть шахматная партия.

Калининградский этап стал частью большого проекта, дейтсвующего по всей стране. Отборочные соревнования проходят сразу в 13 городах — от Калининграда до Биробиджана, а финал запланирован на 12 апреля в Москве. Победители региональных этапов — трое взрослых и трое детей — получат право сыграть в решающем турнире.

В Калининграде шахматистов собралось немало: 38 юных игроков младше 14 лет и 22 взрослых участника. Организаторы подчёркивают, что уровень оказался заметно выше ожидаемого: за досками были международные чемпионы, кандидаты в мастера спорта и активно тренирующиеся юниоры.

Оба турнира, взрослый и детский, прошли по швейцарской системе. Каждый шахматист сыграл семь туров, а сильнейшего определили по сумме набранных очков.