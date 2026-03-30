В Калининграде состоялся большой шахматный турнир: в тройку чемпионов вошёл 88-летний игрок

В музее «Новая синагога» в воскресенье, 29 марта, собрались 60 шахматистов. За доски сели одновременно дети и взрослые, любители и опытные игроки, представители разных национальностей. На первом турнире Российского еврейского конгресса побывал корреспондент «Клопс».
Директор калининградской шахматной спортшколы Леонид Горин объяснил: турнир изначально задумывался как открытый. Мероприятие приурочено к Году единства народов России. Целей у него несколько, в том числе — наладить диалог между разными национальными и культурными организациями. И, конечно, напомнить, какой захватывающей может быть шахматная партия.
Калининградский этап стал частью большого проекта, дейтсвующего по всей стране. Отборочные соревнования проходят сразу в 13 городах — от Калининграда до Биробиджана, а финал запланирован на 12 апреля в Москве. Победители региональных этапов — трое взрослых и трое детей — получат право сыграть в решающем турнире.
В Калининграде шахматистов собралось немало: 38 юных игроков младше 14 лет и 22 взрослых участника. Организаторы подчёркивают, что уровень оказался заметно выше ожидаемого: за досками были международные чемпионы, кандидаты в мастера спорта и активно тренирующиеся юниоры.
Оба турнира, взрослый и детский, прошли по швейцарской системе. Каждый шахматист сыграл семь туров, а сильнейшего определили по сумме набранных очков.
Интрига держалась до конца, но споров насчёт победителей не возникло. Во взрослом турнире первым стал Даниил Колобухов, вторым — Леонид Горин, а третьим — Эдуард Кузин. Звание лучшей шахматистки получила Дарья Воронова.
«Эдуарду Леонидовичу [Кузину] идёт 88-й год! — подчеркнул Горин, — В прошлом он — профессор БФУ, многократный чемпион Калининградской области, возглавлял региональную шахматную федерацию. До сих пор в строю — играет и выигрывает!»
На торжественном награждении присутствовали главный раввин региона Давид Шведик и председатель местной еврейской общины Леонид Плитман — он также учредил для победителей и призёров денежные призы.
Турнир проходит при поддержке Международной шахматной федерации и Федерации шахмат России — а значит, участники могут рассчитывать на повышение профессионального рейтинга. Однако, судя по реакции игроков, главным стало не это. Организаторы сочли идею турнира настолько удачной, что решили сделать его традиционным.
