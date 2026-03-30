Беседы о юморе, зелени и старинной одежде: дайджест бесплатных мероприятий недели в Калининграде

Погода в Калининграде радует теплом, а значит — пора выйти из дома! Но куда? Об интересных бесплатных мероприятиях для калининградцев и гостей областного центра — в традиционном обзоре «Клопс».
Встреча с продюсером туристических проектов Викторией Корневой16+
Когда: понедельник, 30 марта, 18:30
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Виктория Корнева более 15 лет создаёт путешествия по Калининградской области и знает о калининградском туризме всё. В 2015 году именно она придумала проект «Народный экскурсовод», который существует до сих пор.
Сейчас основная сфера интересов Виктории Корневой — сельский туризм. В 2022 году вместе с супругом она основала усадьбу «Грёза Хутор» в посёлке Тихомировка.
На встрече гости узнают:
- как развивается туризм на востоке региона,
- как работать с культурным наследием,
- как превратить мечту в реальность;
- о другой грани таланта Корневой — видеопроизводстве и продюсировании.
Встречу проведёт журналист и телеведущая Марина Иргашева.
Вход свободный.
Интерактивная программа «Смех — дело серьёзное»0+
Когда: среда, 1 апреля 2026, 15:30
Где: молодёжный клуб «Романтик» (Мукомольная, 126)
Гостей ждёт яркая интерактивная программа, посвящённая юмору. Организаторы обещают много сюрпризов — полный список активностей пока не раскрывается.
Вход свободный для участников до 35 лет.
Лекция «Рубаха» о старинной одежде12+
Когда: среда, 1 апреля, 18:30
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Чем отличается женская рубаха от мужской? Насколько сложно её сшить? Как у одной рубахи может быть много рукавов? И что может поведать этот предмет об отношениях свекрови и невестки?
Лекцию проведёт Мария Лебедева из мастерской ручного ткачества «Ткацкая Калининградская». В рамках мероприятия состоится выставка рубах, сшитых калининградскими мастерами.
Вход свободный.
Открытие фотовыставки «Невидимый соавтор природы»0+
Когда: пятница, 3 апреля, 19:00
Где: Арт-пространство «Ворота» (Литовский вал, 61)
Эта выставка, по словам организаторов, — исследование неразрывной связи прошлого и настоящего через труд садовника. В центре экспозиции — портреты людей, которые создают и сохраняют «зелёное лицо» городов. Параллельно посетители выставки смогут узнать об истории садово-паркового искусства в регионе.
Автор и куратор проекта — садовник, древесный инспектор, руководитель отдела ухода и озеленения в ландшафтной мастерской «Апрель» Юрий Семёнов.
Вход свободный.
Открытие выставки «На грани»12+
Когда: пятница, 3 апреля, 17:00
Где: Музей янтаря (площадь Маршала Василевского, 1)
Музей Янтаря приглашает на открытие персональной выставки Эдуарда Ахметшина — геолога, геммолога, технолога, мастера художественной огранки. Экспозиция демонстрирует 27-летний творческий путь автора.
Эдуард Анварович Ахметшин — член Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, эксперт Евразийского союза экспертов по недропользованию, первооткрыватель Каркодинского месторождения уральского демантоида. Преподаёт на кафедре химии и технологии кристаллов РХТУ им. Д. И. Менделеева, руководит творческой мастерской — лабораторией кристаллообработки. Как мастер художественной огранки многократно побеждал в российских и международных ювелирных конкурсах.
Вход на открытие свободный.
Литературно-музыкальная программа «Живая память поколений»12+
Когда: пятница, 3 апреля 2026, 12:00
Где: Центральная детская библиотека имени С. В. Михалкова (Павлика Морозова, 2)
Программа посвящена 81-й годовщине штурма Кенигсберга. Гости посмотрят отрывок из документального фильма об этом событии, а также поделятся воспоминаниями о встречах с героями Восточно-Прусской операции. В исполнении учащихся детской музыкальной школы имени М. Глинки прозвучат песни военных лет.
Вход свободный.