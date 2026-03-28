Британская классика и азиатский колорит: 5 свежих кинодетективов для тех, кто знает толк в хороших загадках

Кто не мечтал хоть раз почувствовать себя сыщиком? Если вы любите решать головоломки и раскрывать секреты, вам наверняка будет интересно взглянуть на список свежих кинодетективов. «Клопс» рассказывает про пять фильмов, которые заставят напрячь голову.

1. «Достать ножи: Воскрешение покойника»18+ Эксцентричный детектив Бенуа Бланк (Дэниэл Крэйг) оказывается в небольшой американской церкви, где недавно при загадочных обстоятельствах погиб приор. Среди прихожан — врачи, адвокаты и писатели, и у каждого есть свои секреты. Вместе с молодым священником Джадом (Джош О’Коннор) детективу предстоит понять, кто убийца — и почему его жертва не пожелала спокойно лежать в могиле. «Воскрешение покойника» — третий фильм Райана Джонсона о Бенуа Бланке. Это классический детектив в лучших традициях цикла: зрителю дают небольшой круг подозреваемых, предлагая вместе с героями разобраться, кто же из них совершил убийство. И всё это — в атмосфере таинственнной американской готики.

Кадр из фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника»

2. «Дроп»18+ Вайолет (Меган Фэйхи) — молодая вдова, которая идёт на свидание с мужчиной из приложения для знакомств. Во время ужина на её телефон вдруг начинают поступать анонимные сообщения. Злоумышленники дают Вайолет задания — и если героиня не послушается, может погибнуть её маленький сын. Режиссёр Кристофер Лэндон собрал в одном фильме элементы детектива, драмы и психологического триллера. Главным источником угрозы здесь становятся современные технологии — именно из-за них героиня вынуждена подозревать всех вокруг. Минималистичное пространство — в основном ресторан и телефонные экраны — только усиливают напряжение.

Кадр из фильма «Дроп»

3. «Клуб убийств по четвергам»18+ В элитном британском доме престарелых есть клуб, по четвергам встречаются, чтобы обсуждать давние нераскрытые дела. Его участники — бывшая шпионка (Хелен Миррен), экс‑профсоюзный активист (Пирс Броснан), психиатр на пенсии (Бен Кингсли) и медсестра (Селия Имри). Когда неподалёку происходит настоящая смерть, они не могут остаться в стороне и начинают собственное расследование. Криминальная комедия‑детектив основана на одноимённом романе Ричарда Османа. Режиссёром экранизации стал Крис Коламбус, а одним из продюсеров — Стивен Спилберг. Это «уютный детектив» с истинно британским юмором и неспешным сюжетом — который, тем не менее, высоко оценили критики и зрители.

Кадр из фильма «На пути в Берлин»

4. «Красный шёлк»16+ Действие разворачивается в 1927 году на борту легендарного Транссибирского экспресса. Бывший царский агент (Милош Бикович) и молодой красноармеец (Глеб Калюжный) везут сверхсекретные документы, которые могут повлиять на отношения между СССР и Китаем. За бумагами охотятся иностранные шпионы и наёмники — которых не так-то просто вычислить среди обычных пассажиров. Российско‑китайский фильм в ретро-декорациях снял Андрей Волгин. Здесь есть как элементы расследования — тайны, подозрения, ограниченный круг подозреваемых — так и динамичные боевые сцены. Многие зрители сравнивали «Красный шёлк» с классическими «поездными» детективами — например, в «Убийством в "Восточном экспрессе"».

Кадр из фильма «Красный шёлк»

5. «Частная жизнь»18+ Лилиан Штайнер (Джоди Фостер) — известный психиатр, чья пациентка внезапно умерла при подозрительных обстоятельствах. Героиня начинает собственное расследование, и выясняет много подробностей из личной жизни погибшей — в том числе тех, о которых лучше было не знать. Ребекка Злотовски сняла мистический триллер‑детектив, полный ложных улик, внезапных поворотов и неочевидных догадок. Главная героиня — не сыщик и не полицейский, а психиатр, и именно её гипотезы о поведении людей продвигают сюжет. Расследуя смерть пациентки, она вместе со зрителями пытается понять, как мы воспринимаем реальность.

Кадр из фильма «Частная жизнь»