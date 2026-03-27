Тоска по оттепели: почему режиссёрам и зрителям снова нравится атмосфера советских шестидесятых

В российских театрах всё чаще ставят спектакли, связанные с хрущёвской оттепелью. Одни режиссёры обращаются к пьесам, написанным в 1950—1960-х годах, а другие погружают в эту эпоху новых героев. Почему искусство вдруг решило вернуться на 60 лет назад, объяснила театровед Юлия Клейман на конференции в калининградском филиале РГИСИ.

Эксперт связывает тоску по оттепели с запросом на эскапизм и феноменом нагори — «тоской по уходящему». Погружаясь в эпоху 60-х и начала 70-х зрители, даже не заставшие этот период, могут чувствовать себя комфортно. Это время стало символом стабильности — политической и экономической.

Многие истории, которые сегодня вновь попали на сцену, рассказывают о простых советских людях, заслуживших «маленькое личное счастье, свободное от страха за своё будущее».

«Они выступают как бы антиномией широко развернутой в киноиндустрии кампании по компрометации 90-х, которой нет конца, — заметила в своём докладе Клейман. — Рай оттепели и примкнувшего к ней брежневского застоя буквально противопоставляется постперестроечному аду».

Театровед подчёркивает, что это упрощённое представление, которое распространилось в массовой культуре. Реальные исторические процессы, конечно, были намного сложнее.