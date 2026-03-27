58 знакомых композиций: в Калининграде покажут первый фильм о Гарри Поттере в сопровождении симфонического оркестра

Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

В апреле Калининград примет эксклюзивный показ первой части саги о Гарри Поттере. «Философский камень» покажут с живым сопровождением симфонического оркестра. Об этом «Клопс» сообщили организаторы.

Зрители смогут увидеть фильм на большом экране, а параллельно 28 инструментов оркестра исполнят музыку из знаменитой саги. Всего в программе 58 композиций.

Прежде чем добраться до Калининграда, киноконцерт уже прошёл в четырёх городах России: Новосибирске, Кургане, Барнауле и Томске. По словам организаторов, везде он собирал полные залы.

Шоу состоится 12 апреля в «Янтарь-холле».