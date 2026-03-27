«Задуматься и посмеяться, задуматься и поплакать»: 10 цитат русских писателей и режиссёров про театр

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

В пятницу, 27 марта, в России отмечают День театра. Это праздник не только для тех, кто работает на сцене, но и для всех любителей искусства. «Клопс» вспомнил, что говорили о театре знаменитые русские писатели, поэты и режиссёры.

Виссарион Белинский «Зачем мы ходим в театр, зачем мы так любим театр? Затем, что он освежает нашу душу, завядшую, заплесневелую от сухой и скучной прозы жизни, мощными и разнообразными впечатлениями, затем, что он волнует нашу застоявшуюся кровь неземными муками, неземными радостями и открывает нам новый, преображенный и дивный мир страстей и жизни!» Александр Пушкин «Довольно будет, если скажу, что невозможно ценить таланты наших актёров по шумным одобрениям нашей публики». Антон Чехов «Искусство, особенно сцена — это область, где нельзя ходить не спотыкаясь».

Михаил Булгаков «Просто вы не знаете, что такое театр. Бывают сложные машины на свете, но театр сложнее всего». Константин Станиславский «Актёр должен научиться трудное сделать привычным, привычное лёгким и лёгкое прекрасным». Георгий Товстоногов «Театр — это добровольная диктатура».

