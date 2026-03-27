«Задуматься и посмеяться, задуматься и поплакать»: 10 цитат русских писателей и режиссёров про театр

В пятницу, 27 марта, в России отмечают День театра. Это праздник не только для тех, кто работает на сцене, но и для всех любителей искусства. «Клопс» вспомнил, что говорили о театре знаменитые русские писатели, поэты и режиссёры.
- Виссарион Белинский
«Зачем мы ходим в театр, зачем мы так любим театр? Затем, что он освежает нашу душу, завядшую, заплесневелую от сухой и скучной прозы жизни, мощными и разнообразными впечатлениями, затем, что он волнует нашу застоявшуюся кровь неземными муками, неземными радостями и открывает нам новый, преображенный и дивный мир страстей и жизни!»
- Александр Пушкин
«Довольно будет, если скажу, что невозможно ценить таланты наших актёров по шумным одобрениям нашей публики».
- Антон Чехов
«Искусство, особенно сцена — это область, где нельзя ходить не спотыкаясь».
- Михаил Булгаков
«Просто вы не знаете, что такое театр. Бывают сложные машины на свете, но театр сложнее всего».
- Константин Станиславский
«Актёр должен научиться трудное сделать привычным, привычное лёгким и лёгкое прекрасным».
- Георгий Товстоногов
«Театр — это добровольная диктатура».
- Владимир Маяковский
«Ставь прожектора, чтоб рампа не померкла. Крути, чтобы действие мчало, а не текло. Театр — не отображающее зеркало, а — увеличивающее стекло».
- Всеволод Мейерхольд
«Люди, невежественные в поэзии, спрашивают обыкновенно: что в стихотворении сказано? Ничего в нём не сказано! Ибо стихотворение просто существует так, как оно существует без отношения к своему содержанию, в силу присущей ему художественной формы. Так же с театром».
- Владимир Высоцкий
«Учёные, конечно, не наврали.
Но ведь страна искусств — страна чудес,
Развитье здесь идёт не по спирали,
А вкривь и вкось, вразрез, наперерез».
- Марк Захаров
«В русском театре недостаточно одного только ума, недостаточно одного только смеха, недостаточно одних только слёз. Русский театр мечтал обо всём сразу. Задуматься и посмеяться, задуматься и поплакать».