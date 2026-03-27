В Калининградской области молодёжь приглашают бесплатно попробовать себя в киноиндустрии

Смотреть лекции и ничего не делать — не вариант. Каждый ученик должен будет выполнять домашние задания, а эксперты — «люди, которые сегодня развивают кино- и медиаиндустрию региона» — будут давать обратную связь. Запланировано даже участие одного специалиста федерального уровня.

Обучение выстроено как последовательный курс, в котором не менее 15 образовательных мероприятий. Это лекции, мастер-классы и практикумы по ключевым направлениям кинопроизводства: сценарному мастерству, режиссуре, операторской работе, звуку, актёрскому и продюсерскому делу, видеомонтажу. Кроме того, студенты получат записи с полезными материалами.

Проект «Коротко и ясно» задуман как полноценный вход в профессию: от самых базовых лекций про кино до съёмки собственного короткометражного фильма.

Основной трек рассчитан на аудиторию от 14 до 25 лет. Участие бесплатное, регистрация открыта до 9 апреля. За всё время проекта, по словам Джафаровой, планируется обучить более 600 человек.

«Основное техническое задание, которое мы ставим перед участниками — это круто и масштабно осветить Калининградскую область, потому что проект приурочен к восьмидесятилетию региона, — пояснила автор идеи, — Вне зависимости от жанров и сюжетов, которые они выберут, они должны показать красоту нашего региона».

В финале программы эксперты выберут 50 лучших участников. Они объединятся в команды и снимут пять короткометражных фильмов. Премьеры запланированы на осень: организаторы рассчитывают провести открытый показ, где зрители смогут увидеть работы и выбрать лучшую работу.

Для тех, кто пока не дорос до 14 лет, но очень хочет попробовать себя в кино, у организаторов тоже есть предложение: предусмотрены выезды в детские лагеря региона, где пройдут интерактивные занятия для детей от семи лет. В частности, уже согласовано проведение программы в «Алых парусах», а сейчас ведутся переговоры ещё с несколькими центрами.

«Коротко и ясно» — образовательный проект по созданию короткометражного кино« реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».