Камерные концерты и спектакли: 11 уютных творческих вечеров в Зеленоградске, на которые стоит сходить в апреле

От фламенко и французской эстрады до джаза и хитов кинематографа: в апрельской афише театральной гостиной зеленоградского кафе «Солёная ворона» больше десятка мероприятий на любой вкус. Каждая встреча будет сопровождаться фирменным ужином от шеф-повара Константина Сорокина. 1. Театрально-гастрономический вечер «Фантазии Средиземноморья» 2 апреля, 18:00 Гости перенесутся в андалусское таблао, где страстный язык фламенко подчеркнут ритмами кастаньет, стуком каблуков и грациозным брасео. Завораживающее выступление чемпионки России в номинации «Фламенко» Леоноры дель Мар пройдёт под аккомпанемент магической гитары Алексея Бачинского.

2. Музыкально-гастрономический вечер «Французская нота» 3 и 17 апреля, 18:00 Дуэт «Париж» исполнит лучшие хиты знаменитых французских солисток и перенесёт публику в мир нежности и утончённости: «Это музыкальный вояж по самым известным композициям — от легендарной Эдит Пиаф до Zaz. Порадуйте себя романтической атмосферой Франции!»

3. Песни из советских кинофильмов 4 апреля, 18:00 В концерте солиста Санкт-Петербургской филармонии Владимира Гудожникова собраны композиции из любимых отечественных кинолент: «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Москва слезам не верит», «Гардемарины, вперёд! » и многих других.

4. Музыкально-гастрономический вечер «Джаз сквозь годы» 9 апреля, 18:00 Певец и пианист Илья Пищенко и гитарист Дмитрий Солодовников представят программу, охватывающую главные хиты золотой эпохи джаза. Вечер живой импровизации, лёгкого свинга и узнаваемых мелодий покажет, как менялся жанр сквозь десятилетия — от классических стандартов до более современных вариаций.

5. Музыкально-гастрономический вечер «Мелодии любви» 10 и 30 апреля, 18:00 Гости услышат композиции из репертуара Муслима Магомаева, Шарля Азнавура, Игоря Талькова, а также популярные песни ансамблей «Синяя птица», «Цветы» и «Самоцветы». Программу представит актёр театра и кино Олег Яковенко.

6. Музыкально-гастрономический вечер «Ты моя мелодия» 11 апреля, 18:00 В программе, посвящённой наследию Муслима Магомаева, прозвучат знаменитые песни «Королева красоты», «Лучший город земли», «Последняя электричка» и другие хиты, знакомые нескольким поколениям слушателей. Исполнит их солист Владимир Гудожников.

7. Музыкально-гастрономический вечер «Симфония любви и дружбы» 16 апреля, 18:00 Актёр Олег Яковенко и вокалист Владимир Гудожников представят музыкальный спектакль, основанный на письмах самому себе в разные годы жизни. По задумке, герои ведут диалог со зрителем и друг с другом, перелистывая страницы прошлого: детские мечты, первая влюблённость, студенческая романтика, зрелые размышления о счастье и времени.

8. Музыкально-гастрономический вечер «Шедевры мирового мюзикла» 18 апреля, 18:00 Фрагменты знаменитых мюзиклов прозвучат в исполнении лауреата международных конкурсов, солистки Московского театра «Новая Опера», участницы телепроекта «Романтика романса», солистки Калининградского областного музыкального театра Виктории Шевцовой. «Перед вами откроется уникальная возможность перенестись в эпоху легендарных героинь, которыми восхищались многие поколения, почувствовать мощь вокала и напитаться энергией творчества», — обещают устроители.

9. Музыкально-гастрономический вечер «Любовь как в кино» 23 апреля, 18:00 Илья Пищенко и Паола Мейдра подготовили программу, где джазовые композиции переплетаются с песнями из популярных фильмов и мюзиклов.

10. Музыкально-гастрономический вечер «Женщина всегда права» 24 апреля, 18:00 Виктория Шевцова исполнит бессмертные шедевры мировой эстрады, любимые всеми женщинами и мужчинами. «Что пела великая Эдит Пиаф о любви и свободе? Как звучал призыв Уитни Хьюстон к самоуважению и силе духа? Какие мысли вдохновляли неподражаемую Лару Фабиан?» — ответы на эти вопросы слушатели узнают на концерте.

11. Музыкально-гастрономический вечер «Песни о любви» 25 апреля, 18:00 Вместе с Владимиром Гудожниковым слушатели отправятся в путешествие по страницам истории, «где каждая нота и каждое слово вызовут в сердце ту самую магию, которая делает нас живыми». «Эта программа — настоящая палитра эмоций: от трепета первых влюблённостей до горечи расставаний, от радости встречи — до нежности осязаемых воспоминаний», — следует из описания.