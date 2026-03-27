Камерные концерты и спектакли: 11 уютных творческих вечеров в Зеленоградске, на которые стоит сходить в апреле

От фламенко и французской эстрады до джаза и хитов кинематографа: в апрельской афише театральной гостиной зеленоградского кафе «Солёная ворона» больше десятка мероприятий на любой вкус. Каждая встреча будет сопровождаться фирменным ужином от шеф-повара Константина Сорокина.
1. Театрально-гастрономический вечер «Фантазии Средиземноморья»
2 апреля, 18:00
Гости перенесутся в андалусское таблао, где страстный язык фламенко подчеркнут ритмами кастаньет, стуком каблуков и грациозным брасео. Завораживающее выступление чемпионки России в номинации «Фламенко» Леоноры дель Мар пройдёт под аккомпанемент магической гитары Алексея Бачинского.
2. Музыкально-гастрономический вечер «Французская нота»
3 и 17 апреля, 18:00
Дуэт «Париж» исполнит лучшие хиты знаменитых французских солисток и перенесёт публику в мир нежности и утончённости: «Это музыкальный вояж по самым известным композициям — от легендарной Эдит Пиаф до Zaz. Порадуйте себя романтической атмосферой Франции!»
3. Песни из советских кинофильмов
4 апреля, 18:00
В концерте солиста Санкт-Петербургской филармонии Владимира Гудожникова собраны композиции из любимых отечественных кинолент: «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Москва слезам не верит», «Гардемарины, вперёд! » и многих других.
4. Музыкально-гастрономический вечер «Джаз сквозь годы»
9 апреля, 18:00
Певец и пианист Илья Пищенко и гитарист Дмитрий Солодовников представят программу, охватывающую главные хиты золотой эпохи джаза. Вечер живой импровизации, лёгкого свинга и узнаваемых мелодий покажет, как менялся жанр сквозь десятилетия — от классических стандартов до более современных вариаций.
5. Музыкально-гастрономический вечер «Мелодии любви»
10 и 30 апреля, 18:00
Гости услышат композиции из репертуара Муслима Магомаева, Шарля Азнавура, Игоря Талькова, а также популярные песни ансамблей «Синяя птица», «Цветы» и «Самоцветы». Программу представит актёр театра и кино Олег Яковенко.
6. Музыкально-гастрономический вечер «Ты моя мелодия»
11 апреля, 18:00
В программе, посвящённой наследию Муслима Магомаева, прозвучат знаменитые песни «Королева красоты», «Лучший город земли», «Последняя электричка» и другие хиты, знакомые нескольким поколениям слушателей. Исполнит их солист Владимир Гудожников.
7. Музыкально-гастрономический вечер «Симфония любви и дружбы»
16 апреля, 18:00
Актёр Олег Яковенко и вокалист Владимир Гудожников представят музыкальный спектакль, основанный на письмах самому себе в разные годы жизни. По задумке, герои ведут диалог со зрителем и друг с другом, перелистывая страницы прошлого: детские мечты, первая влюблённость, студенческая романтика, зрелые размышления о счастье и времени.
8. Музыкально-гастрономический вечер «Шедевры мирового мюзикла»
18 апреля, 18:00
Фрагменты знаменитых мюзиклов прозвучат в исполнении лауреата международных конкурсов, солистки Московского театра «Новая Опера», участницы телепроекта «Романтика романса», солистки Калининградского областного музыкального театра Виктории Шевцовой.
«Перед вами откроется уникальная возможность перенестись в эпоху легендарных героинь, которыми восхищались многие поколения, почувствовать мощь вокала и напитаться энергией творчества», — обещают устроители.
9. Музыкально-гастрономический вечер «Любовь как в кино»
23 апреля, 18:00
Илья Пищенко и Паола Мейдра подготовили программу, где джазовые композиции переплетаются с песнями из популярных фильмов и мюзиклов.
10. Музыкально-гастрономический вечер «Женщина всегда права»
24 апреля, 18:00
Виктория Шевцова исполнит бессмертные шедевры мировой эстрады, любимые всеми женщинами и мужчинами. «Что пела великая Эдит Пиаф о любви и свободе? Как звучал призыв Уитни Хьюстон к самоуважению и силе духа? Какие мысли вдохновляли неподражаемую Лару Фабиан?» — ответы на эти вопросы слушатели узнают на концерте.
11. Музыкально-гастрономический вечер «Песни о любви»
25 апреля, 18:00
Вместе с Владимиром Гудожниковым слушатели отправятся в путешествие по страницам истории, «где каждая нота и каждое слово вызовут в сердце ту самую магию, которая делает нас живыми».
«Эта программа — настоящая палитра эмоций: от трепета первых влюблённостей до горечи расставаний, от радости встречи — до нежности осязаемых воспоминаний», — следует из описания.
