«Этот город — перекрестье двух дорог»: искусствовед — о том, может ли Калининград стать театральной столицей

У Калининграда есть все основания, чтобы занять заметное место на театральной карте России — это лишь вопрос времени и «точности самоощущения». Такое мнение в разговоре с «Клопс» высказал доктор искусствоведения, профессор, завкафедрой русского театра РГИСИ Александр Чепуров.

Хороший контекст

У Калининграда богатая театральная биография, и это касается как немецкого периода, так и советского.

«Как можно пройти мимо Гофмана, мимо Рихарда Вагнера? Люди здесь создавали то, что стало мировым достоянием — и безусловно, к этому нужно обращаться, — считает Чепуров. — Первые постановки русских пьес за рубежом происходили в Кёнигсберге. Сюда приезжал Горький, читал свои пьесы и видел свои постановки. Этот город — перекрестье двух дорог, европейской и русской».

Чтобы вновь обрести статус театрального центра, считает профессор, городу нужно понять, в чём состоит его уникальность. Ответ лежит на стыке истории и современности: «Мне кажется, что в этом есть определённый манок: мы здесь чувствуем влияние культуры, контекст классики».

Театровед заметил, что суть «гения места» сейчас понимают некоторые калининградские художники. «География и климат Калининграда диктуют определённые стили — и в изобразительном искусстве, и в восприятии природы и жизни. От этого никуда не денешься, это важно почувствовать», — считает Александр Чепуров.