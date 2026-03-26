«Этот город — перекрестье двух дорог»: искусствовед — о том, может ли Калининград стать театральной столицей

У Калининграда есть все основания, чтобы занять заметное место на театральной карте России — это лишь вопрос времени и «точности самоощущения». Такое мнение в разговоре с «Клопс» высказал доктор искусствоведения, профессор, завкафедрой русского театра РГИСИ Александр Чепуров.
Хороший контекст
У Калининграда богатая театральная биография, и это касается как немецкого периода, так и советского.
«Как можно пройти мимо Гофмана, мимо Рихарда Вагнера? Люди здесь создавали то, что стало мировым достоянием — и безусловно, к этому нужно обращаться, — считает Чепуров. — Первые постановки русских пьес за рубежом происходили в Кёнигсберге. Сюда приезжал Горький, читал свои пьесы и видел свои постановки. Этот город — перекрестье двух дорог, европейской и русской».
Чтобы вновь обрести статус театрального центра, считает профессор, городу нужно понять, в чём состоит его уникальность. Ответ лежит на стыке истории и современности: «Мне кажется, что в этом есть определённый манок: мы здесь чувствуем влияние культуры, контекст классики».
Театровед заметил, что суть «гения места» сейчас понимают некоторые калининградские художники. «География и климат Калининграда диктуют определённые стили — и в изобразительном искусстве, и в восприятии природы и жизни. От этого никуда не денешься, это важно почувствовать», — считает Александр Чепуров.
Сегодняшний Калининград, по его мнению, оказался в редкой точке совпадения обстоятельств: в городе строится очень много крупных культурных объектов, а театральные фестивали привлекают талантливых артистов со всей России.
Когда создаётся этот контекст, есть все основания, чтобы родился текст, — уверен Чепуров.
Вполне возможно, чтобы здесь не возродилось, а родилось новое искусство».
Весна впереди
Главный сдерживающий фактор, по мнению эксперта, — зрители. «Воспитание зрителей происходит медленнее, чем рождение художника. Зритель должен привыкнуть ходить в театр, в галерею, на концерты», — считает он.
Новые культурные нормы, отметил Чепуров, формируются уже сейчас силами калининградских площадок. В пример он приводит Кафедральный собор: «Я слышал здесь некоторые сочинения, которые, скажем, никогда не исполнялись на западе "большой России"».
Если люди почувствуют изюминку Калининграда, то он действительно сможет стать местом, где формируется новое театральное высказывание, заключил профессор.
В декабре 2024 года Александр Чепуров провёл в Калининграде лекцию об истории кёнигсбергского театра и его влиянии на российскую сцену.