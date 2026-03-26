«На нас глядят деятели мировой сцены»: как открылась первая в истории Калининграда театральная конференция

Вся история Калининграда подталкивает его к тому, чтобы стать площадкой для обсуждения настоящего и будущего театра как международного явления. Об этом говорилось во время первой в истории города театральной конференции, на которой побывал корреспондент «Клопс».

«После текста: контекст как соавтор» — форум с таким названием стартовал в здании Балтийского филиала Российского института сценических искусств. Из окон виден остов строящегося филиала Большого театра, а в зале готовят каркасы для будущих научных открытий.

«Здесь, в Калининграде, лежат истоки многих явлений, — напоминают со сцены. — В Кёнигсбергском замке был зал московитов, где давали представления английские комедианты, которые потом поехали в Москву и выступали на Красной площади».

Так приветствует участников конференции настоящая легенда — доктор искусствоведения, профессор, завкафедрой русского театра РГИСИ и заместитель художественного руководителя Александринского театра Александр Чепуров.

Он рассказывает про актёров, которые выступали на берегах Преголи — и не кому-нибудь, а артистам, готовящимся прийти им на смену. Большая часть слушателей — студенты.

Профессор утверждает: Калининград прочно связывает русскую и европейскую культуру. Именно поэтому здесь так важно говорить о театре — о его теоретических проблемах, об истории и перспективах.

Это накладывает большую ответственность. Сейчас на нас глядят деятели мировой сцены».

На берегах Преголи действительно бывали Герхарт Гауптман, Август Стринберг, Франк Ведекинд и многие другие.

Английские комедианты — это не обязательно англичане. Профессиональные актёры из Британии во второй половине XVI века начали гастролировать в континентальной Европе. Потом в труппы стали принимать артистов из других стран, но они всё равно назывались английскими — это указывало на характер представлений.