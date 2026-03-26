«На нас глядят деятели мировой сцены»: как открылась первая в истории Калининграда театральная конференция

Вся история Калининграда подталкивает его к тому, чтобы стать площадкой для обсуждения настоящего и будущего театра как международного явления. Об этом говорилось во время первой в истории города театральной конференции, на которой побывал корреспондент «Клопс».
«После текста: контекст как соавтор» — форум с таким названием стартовал в здании Балтийского филиала Российского института сценических искусств. Из окон виден остов строящегося филиала Большого театра, а в зале готовят каркасы для будущих научных открытий.
«Здесь, в Калининграде, лежат истоки многих явлений, — напоминают со сцены. — В Кёнигсбергском замке был зал московитов, где давали представления английские комедианты, которые потом поехали в Москву и выступали на Красной площади».
Так приветствует участников конференции настоящая легенда — доктор искусствоведения, профессор, завкафедрой русского театра РГИСИ и заместитель художественного руководителя Александринского театра Александр Чепуров.
Он рассказывает про актёров, которые выступали на берегах Преголи — и не кому-нибудь, а артистам, готовящимся прийти им на смену. Большая часть слушателей — студенты.
Профессор утверждает: Калининград прочно связывает русскую и европейскую культуру. Именно поэтому здесь так важно говорить о театре — о его теоретических проблемах, об истории и перспективах.
Это накладывает большую ответственность. Сейчас на нас глядят деятели мировой сцены».
На берегах Преголи действительно бывали Герхарт Гауптман, Август Стринберг, Франк Ведекинд и многие другие.
Английские комедианты — это не обязательно англичане. Профессиональные актёры из Британии во второй половине XVI века начали гастролировать в континентальной Европе. Потом в труппы стали принимать артистов из других стран, но они всё равно назывались английскими — это указывало на характер представлений.
Даты конференции тоже выбрали символичные: между Днём работника культуры 25 марта и Днём театра 27 марта. Гостей немало: как подметил один из участников, не каждая международная театроведческая конференция собирает столько слушателей.
В зале шумно: пока торжественное открытие не началось, будущие артисты собираются группками, болтают и смеются. Серьёзное мероприятие стартует в самой лёгкой и дружелюбной атмосфере. Ведь как можно сухо говорить о живом театре?
«Вы наши долгожданные почётные гости. Желаю вам вдохновения, открытий, качественного погружения в тему, плодотворных дискуссий и новых знакомств», — говорит замдиректора по учебной, научной и воспитательной работе Алёна Котенко.
На пяти секциях конференции ждут около 80 участников. Кто-то приехал, кто-то будет выступать онлайн.
Вне сцены заставить будущих артистов изображать академиков непросто — да никому это и не нужно. Речи докладчиков перемежаются шутками и байками, а студенты, конечно, не могут удержаться от комментариев: кто-то шёпотом, а кто-то и погромче.
Говорят о театре — в самом широком смысле. Границы дисциплин здесь легко размываются, поэтому в числе первых докладчиков — историк, киновед и философ.
Оказывается, этюдный метод театральной педагогики и репетиций — вот сюрприз! — тоже связан с Калининградом. Здесь учился знаменитый советский режиссёр Зиновий Корогодский, именно в этот период задумавшийся о создании собственного метода. Новатор обратился с этой идеей к московским коллегам, а те уже помогли её развить.
Через несколько лет Корогодский вернулся в Калининград и работал с актёрами драматического театра. «Видите, какие бумеранги существуют», — удивляется Александр Чепуров.
Следующие докладчики говорят о том, как сейчас меняется пьеса под влиянием политики, истории, режиссёрских открытий. Кто-то вспоминает недавние постановки, кто-то — архивные записи 1960-х, а кто-то и личный опыт общения с великими артистами.
Большое оживление вызывает доклад о Юрии Бутусове. К обсуждению подключаются не только поклонники и исследователи творчества режиссёра, но и... его однокурсники.
И это только утро! А впереди ещё множество разных форматов: лекции, презентация журнала, питчинг студенческих проектов и учебные спектакли. Конференция продлится два дня.
