Почувствовать себя художником и модельером: в Зеленоградске в выходные пройдёт мастер-класс по скетчингу 

В воскресенье, 29 марта, состоится мастер-класс по скетчингу «Ах, какое платье! Дай, срисую!» в зеленоградском Музее курортной моды. Участникам предложат поработать с образами из музейной коллекции и создать собственные эскизы. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Занятие посвятят наброскам модных ансамблей XIX–XXI веков. В качестве натуры выступят подлинные костюмы из экспозиции — гости смогут выбрать понравившиеся наряды и перенести их на бумагу. Ведущей выступит педагог-художник Оксана Малышко, чьи полотна часто можно увидеть на калининградских выставках.

Организаторы подчёркивают: специальная подготовка не требуется. Участники смогут освоить базовые приёмы скетчинга и поработать с формой, линией и деталями, а наставник будет помогать на каждом этапе.

В стоимость включены все материалы, посещение выставки и сопровождение педагога. Количество мест ограничено, поэтому билеты рекомендуют приобретать заранее.

Начало в 15:00. Стоимость участия — 800 рублей.