«Они сказочные! Очень в духе города»: в Светлогорске выбрали художников, которые помогут создать новые мозаики у моря

В Светлогорске появятся новые мозаики: два панно станут частью городского пространства у моря. Активная работа над ними начнётся уже в ближайшее время. Об этом «Клопс» рассказала одна из организаторов проекта «Допустим, мозаика» Аделаида Рош.

Впереди у авторов проекта интенсив в Москве, где команда займётся созданием мозаик. Работа над ними начнётся в конце апреля. Затем уже готовые панно отправятся на монтаж в Светлогорск.

Участие в проекте смогут принять художники, которые прошли конкурсный отбор. «Мы просили всех желающих показать портфолио как минимум из трёх уже выполненных ранее работ.

Второй важный критерий — мотивация».

Мотивация у мозаичистов оказалась очень разной: одних вдохновляет море и курортная атмосфера. Для других это личная история.

«У одной участницы любимый человек из Калининградской области, и они много раз вместе были в Светлогорске, — поделилась Аделаида Рош, — А ещё одна была на той самой лестнице, для которой мы будем создавать панно, пару лет назад, и подумала именно там, чтобы было бы здорово сделать для неё мозаику».

Оказалось, что многие художники уже были в Светлогорске и хотели бы сделать что-то хорошее для города. «Такие истории очень нас растрогали», — призналась куратор проекта.

На конкурс было подано 35 заявок. Из них выбрали 19 — вместо 12 запланированных. Организаторы признаются, что просто не смогли выбрать лучших — так много было хороших предложений.

Как будут выглядеть будущие мозаики, пока не раскрывается.

Они сказочные! Очень в духе города и мозаичного пути», — обещает Аделаида Рош.

Сюжеты кураторы тоже пока хранят в тайне — горожане смогут познакомиться с ними, когда панно займут своё место у моря. Эскизы разработаны вместе с проектом «Мозаичный путь» — и при поддержке администрации Светлогорского городского округа.