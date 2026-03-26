Конкурс красоты и театральный фестиваль: 7 бесплатных мероприятий, чтобы поднять себе настроение в конце недели

Как поднять настроение в конце рабочей недели? Одних радует музыка, других — театр, третьих — поэзия. Для каждого найдётся событие по вкусу. «Клопс» рассказывает, куда бесплатно сходить в пятницу, субботу и воскресенье.

Конкурс красоты «Миссис Калининград»18+ Когда: пятница, 27 марта, 20:00 Где: казино SOBRANIE, игорная зона «Янтарная» (Куликово) Шестой ежегодный конкурс красоты «Миссис Калининград» — это праздник женской привлекательности и силы. Проект, по словам организаторов, подчёркивает значение семейных ценностей и материнства, а также позволяет калининградкам раскрыть себя на сцене. В программе — гала-шоу, а также выступления участниц, где они продемонстрируют свою красоты, грацию и талант. Вход свободный. При первом посещении комплекса необходим паспорт.

Поэтический вечер12+ Когда: пятница, 27 марта, 18:00 Где: молодёжный клуб «Антей» (проспект Мира, 85) Всех, кто чувствует и любит живое слово, приглашают на поэтический вечер в уютной атмосфере. Участники встречи прочтут любимые стихи — классические, современные или даже свои собственные. Организаторы подчёркивают, что этот вечер — отличная возможности найти друзей и единомышленников. Вход свободный для участников до 35 лет.

Семейная «Арт-терапия»6+ Когда: суббота, 28 марта, 14:00 Где: Городское пространство для молодых семей (Дзержинского, 44) Молодых супругов приглашают на занятие по арт-терапии. Участники научатся раскрывать секреты, скрывающиеся в рисунках, и анализировать собственное творчество, чтобы укреплять семейные связи. Вход свободный, обязательна предварительная запись.

Праздничный концерт хора «Весна»6+ Когда: суббота, 28 марта, 14:00 Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39) В «Чеховке» состоится концерт, посвящённый девятилетию любительского хора «Весна» (руководитель — Екатерина Чернега). «Этот коллектив — настоящая творческая семья, которую объединяет любовь к музыке и удивительная энергия, которой они щедро делятся со зрителями», — говорится в анонсе. Вместе с участниками «Весны» на сцену выйдут ученики Детской музыкальной школы им. Э. Т. А. Гофмана. В программе — военно-патриотические, народные и эстрадные песни. Вход свободный.

Конкурс любительских театров «Жили-были»0+ Когда: суббота, 28 марта Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7) В рамках зонального этапа областного конкурса любительских театров «Жили-были» состоятся показы спектаклей. Программа: 12:00 — «Меркнут знаки зодиака»12+ Музыкально-поэтическое представление по стихам Н. Заболоцкого. Исполнять его будут участники народного литературного театра им. А. Михайлова (Калининград). 14:00 — «Сердце Кощея»16+ Музыкальная комедия В. Илюхова, поставленная Народным театральным коллективом «Арлекино» (Мамоново). 15:30 — «К солнышку»0+ Кукольный спектакль от Образцового театра кукол «Петрушка» (Черняховск). 18:00 — «Они хотели жить!»12+ Военная драма по пьесе Алексея Цапика «Добровольцы». Исполнители — актёры Народного драматического театра «Браво-Бис» Дома офицеров Балтийского флота (Калининград). Вход свободный.

Концерт «Мой папа самый смелый»12+ Когда: воскресенье, 29 марта, 11:00 Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7) Концерт творческого коллектива Дома офицеров Балтийского флота «СВОи для СВОих» будет посвящён военнослужащим и их семьям. Вход свободный.