Конкурс красоты и театральный фестиваль: 7 бесплатных мероприятий, чтобы поднять себе настроение в конце недели

Как поднять настроение в конце рабочей недели? Одних радует музыка, других — театр, третьих — поэзия. Для каждого найдётся событие по вкусу. «Клопс» рассказывает, куда бесплатно сходить в пятницу, субботу и воскресенье.
Конкурс красоты «Миссис Калининград»18+
Когда: пятница, 27 марта, 20:00
Где: казино SOBRANIE, игорная зона «Янтарная» (Куликово)
Шестой ежегодный конкурс красоты «Миссис Калининград» — это праздник женской привлекательности и силы. Проект, по словам организаторов, подчёркивает значение семейных ценностей и материнства, а также позволяет калининградкам раскрыть себя на сцене.
В программе — гала-шоу, а также выступления участниц, где они продемонстрируют свою красоты, грацию и талант.
Вход свободный. При первом посещении комплекса необходим паспорт.
Поэтический вечер12+
Когда: пятница, 27 марта, 18:00
Где: молодёжный клуб «Антей» (проспект Мира, 85)
Всех, кто чувствует и любит живое слово, приглашают на поэтический вечер в уютной атмосфере. Участники встречи прочтут любимые стихи — классические, современные или даже свои собственные.
Организаторы подчёркивают, что этот вечер — отличная возможности найти друзей и единомышленников.
Вход свободный для участников до 35 лет.
Семейная «Арт-терапия»6+
Когда: суббота, 28 марта, 14:00
Где: Городское пространство для молодых семей (Дзержинского, 44)
Молодых супругов приглашают на занятие по арт-терапии. Участники научатся раскрывать секреты, скрывающиеся в рисунках, и анализировать собственное творчество, чтобы укреплять семейные связи.
Вход свободный, обязательна предварительная запись.
Праздничный концерт хора «Весна»6+
Когда: суббота, 28 марта, 14:00
Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39)
В «Чеховке» состоится концерт, посвящённый девятилетию любительского хора «Весна» (руководитель — Екатерина Чернега). «Этот коллектив — настоящая творческая семья, которую объединяет любовь к музыке и удивительная энергия, которой они щедро делятся со зрителями», — говорится в анонсе.
Вместе с участниками «Весны» на сцену выйдут ученики Детской музыкальной школы им. Э. Т. А. Гофмана. В программе — военно-патриотические, народные и эстрадные песни.
Вход свободный.
Конкурс любительских театров «Жили-были»0+
Когда: суббота, 28 марта
Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7)
В рамках зонального этапа областного конкурса любительских театров «Жили-были» состоятся показы спектаклей.
Программа:
- 12:00 — «Меркнут знаки зодиака»12+
Музыкально-поэтическое представление по стихам Н. Заболоцкого. Исполнять его будут участники народного литературного театра им. А. Михайлова (Калининград).
- 14:00 — «Сердце Кощея»16+
Музыкальная комедия В. Илюхова, поставленная Народным театральным коллективом «Арлекино» (Мамоново).
- 15:30 — «К солнышку»0+
Кукольный спектакль от Образцового театра кукол «Петрушка» (Черняховск).
- 18:00 — «Они хотели жить!»12+
Военная драма по пьесе Алексея Цапика «Добровольцы». Исполнители — актёры Народного драматического театра «Браво-Бис» Дома офицеров Балтийского флота (Калининград).
Вход свободный.
Концерт «Мой папа самый смелый»12+
Когда: воскресенье, 29 марта, 11:00
Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7)
Концерт творческого коллектива Дома офицеров Балтийского флота «СВОи для СВОих» будет посвящён военнослужащим и их семьям.
Вход свободный.
Вечер вокальных дуэтов6+
Когда: воскресенье, 29 марта, 16:00
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
«Крутится, вертится шар голубой», «В Кейптаунском порту» и многие другие знакомые с детства песни прозвучат на концерте. В основу программы лёг репертуар джазового дуэта «Сёстры Бэрри». Свою версию исполнения зрителям представят Виктория Серебрянская и Анжелика Хомякова.
Вход свободный.