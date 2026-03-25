Рында, медали и таблички с отслуживших судов: на «Витязе» запустили проект о работе советских и российских океанологов

Фото: Музей Мирового океана

В Музее Мирового океана открылась выставка «В океан — после Победы». Она приурочена к 80-летию Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, а также к 80-летию Калининградской области. Подробности «Клопс» рассказала куратор проекта Юлия Степанчук. Место выбрали в соответствии с темой — экспозиция открыта на борту научно-исследовательского судна «Витязь». Этот теплоход когда-то стал первым судном института Ширшова и связан с ним вот уже восемь десятилетий. Выставка «В океан — после Победы» рассказывает о людях и событиях, благодаря которым российская океанология получила мировое признание, а также о филиалах института, расположенных от Калининграда до Камчатки. «Пройдя путь от маленькой лаборатории до крупнейшего в нашей стране центра по изучению океана, Институт океанологии заложил основы исследований и наших сегодняшних успехов в отечественной океанологии», — отметила Степанчук.

Экспозиция разделена на несколько тематических блоков. К примеру, один из них посвящён современным исследованиям океанологов, а также судам, которые когда-то входили — или сейчас входят — в академический флот. Наш «Витязь стал первым флагманом отечественных исследований в океане. Когда в 1966 году было построено первое специализированное судно «Академик Курчатов», на долгие годы флагманом стало оно, — вспомнила куратор выставки, — А сегодня этот неофициальный статус носит судно «Академик Мстислав Келдыш», которое приписано к Калининграду». Отдельный блок рассказывает об истории Атлантического отделения института Ширшова, которое также было основано в Калининграде.

Разумеется, выставка, посвящённая истории, не смогла обойтись без подлинных артефактов. В их числе — рында, ключи от помещений, закладные доски и таблички с тех судов, которых сегодня уже нет в строю. В витринах можно увидеть даже документы, относящиеся к 1946 году. Куратор советует обратить особое внимание на награды института, представленные тут же. Или на экспонаты, подаренные друзьями музея — это, например, медаль и удостоверение доктора географических наук и участника экспедиций на «Витязе» Виктора Неймана. Организаторы подчёркивают, что выставка будет интересна широкой аудитории: от школьников, которые только выбирают будущую профессию и, возможно, задумываются об океанологии, — до краеведов и туристов.

Чем отличается эта выставка от классических музейных экспозиций? Юлия Степанчук отвечает так: «Здесь мы говорим не только об истории, но и о самых передовых исследованиях, которые проводит институт. Можно узнать, например, кто там работает — а это больше тысячи сотрудников, это 38 лабораторий, несколько направлений исследований: от изучения движения воды до жизни на дне океана».