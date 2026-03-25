К 165-летию Чехова Сергей Маковецкий представит литературно-музыкальную программу в Светлогорске

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в субботу, 11 июля, прозвучит филармоническая программа «Скрипка Ротшильда и другие рассказы Чехова» с участием Сергея Маковецкого и камерного оркестра. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Вечер приурочен к 165-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова. В двух отделениях прозвучат рассказы «Скрипка Ротшильда», «О бренности», «Контрабас и флейта» и «Забыл».

Музыкальную часть составят фрагменты произведений Вениамина Флейшмана, Аркадия Абазы, Кристофа Глюка, Камиля Сен-Санса и Ференца Листа в исполнении пианиста Николая Мажары и инструменталистов филармонии.

Ключевой текст программы — трагический рассказ «Скрипка Ротшильда», история гробовщика Якова, чья жизнь проходит рядом со смертью и постепенно обнажает внутреннюю пустоту и утраченные возможности.

Опера «Скрипка Ротшильда», отрывки из которой прозвучат в этот вечер, — единственное сохранившееся произведение Вениамина Флейшмана (1913–1941), одного из первых учеников Дмитрия Шостаковича. Шостакович дописал его после гибели Флейшмана на фронте.

Для Маковецкого обращение к Чехову не случайный выбор. Актёр на протяжении всей карьеры возвращается к его произведениям, от сценических ролей до кинематографа, и каждый раз находит в них новые интонации.

Премьера литературно-музыкального вечера прошла 16 ноября 2025 года в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

Начало в 11:00.