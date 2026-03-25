Классик юмористического жанра: Евгений Петросян отметит 80-летие большим концертом в Светлогорске

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в четверг, 30 июля, состоится большой сольный концерт Евгения Вагановича Петросяна, приуроченный к 80-летию артиста. Юбилейная программа объединит новые номера и хорошо знакомые монологи, давно разошедшиеся на цитаты. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Петросян выходит на профессиональную сцену с 1962 года и по сей день остаётся одной из самых узнаваемых юмористических фигур отечественной эстрады. За десятилетия работы его репертуар разросся до впечатляющих масштабов, а отдельные репризы и фельетоны стали частью массовой культуры. Объём творческого наследия артиста был отмечен в Книге рекордов России.

Юбилейный концерт станет своеобразной ретроспективой творческого пути — прозвучат как культовые миниатюры, полюбившиеся публике, так и свежие произведения.

Начало в 19:30. Билеты доступны без комиссии на «Клопс Афише».