В Калининграде открылась выставка философских фотографий, которые каждый может интерпретировать по-своему

В областной научной библиотеке начала работу выставка «Контекст глубины. Подлинная философия в фото»0+. Экспозиция разместилась в лекционном зале и объединила работы калининградских фотографов Ильи Левашова, Андрея Башлинова и Али Абакумовой. Подробнее о проекте — в материале «Клопс».
На снимках, которые стали основой выставки — не просто моменты из жизни. Главная цель авторов — помочь зрителю проникнуть в самую суть образов и увидеть больше, чем может запечатлеть камера.
Калининградский философ Илья Левашов, один из авторов проекта и его идейный инициатор, много лет профессионально занимается фотографией. Единственно любимого жанра у него нет — быть запечатлённым достоин любой интересный сюжет.
Левашов признался, что со временем сосредоточил своё внимание на кадрах, в которых можно разглядеть философские, психологические и культурно-антропологические идеи. Накопленный материал, объединённый общим стремлением к «глубине», в итоге и оформился в выставку.
«Я хочу показать, что через фотографию можно иллюстрировать эти идеи, которые есть на самом деле, которые не выдуманы и существуют в культуре», — отмечает автор.
Экспозиция не привязана к единой теме: в неё вошли кадры, сделанные в разных городах и странах, пейзажи, сцены повседневной жизни, а также изображения людей, животных, птиц и даже микромира.
Открытие тоже прошло необычно. Сначала посетителям предложили самостоятельно интерпретировать изображения и попытаться определить их смысл. Получившиеся варианты гости могли сопоставить с авторскими. А подробности о смыслах, заложенных в каждый снимок, рассказал во время экскурсии Илья Левашов.
Вернисаж сопровождался выступлением дуэта Teikikai. «Звучание флейты, гитара и вокала погрузило участников в атмосферу медитативного созерцания», — рассказали в библиотеке.
Выставка будет открыта до 24 апреля. Вход свободный.
