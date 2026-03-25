В Калининграде открылась выставка философских фотографий, которые каждый может интерпретировать по-своему

В областной научной библиотеке начала работу выставка «Контекст глубины. Подлинная философия в фото»0+. Экспозиция разместилась в лекционном зале и объединила работы калининградских фотографов Ильи Левашова, Андрея Башлинова и Али Абакумовой. Подробнее о проекте — в материале «Клопс».

На снимках, которые стали основой выставки — не просто моменты из жизни. Главная цель авторов — помочь зрителю проникнуть в самую суть образов и увидеть больше, чем может запечатлеть камера.

Калининградский философ Илья Левашов, один из авторов проекта и его идейный инициатор, много лет профессионально занимается фотографией. Единственно любимого жанра у него нет — быть запечатлённым достоин любой интересный сюжет.

Левашов признался, что со временем сосредоточил своё внимание на кадрах, в которых можно разглядеть философские, психологические и культурно-антропологические идеи. Накопленный материал, объединённый общим стремлением к «глубине», в итоге и оформился в выставку.

«Я хочу показать, что через фотографию можно иллюстрировать эти идеи, которые есть на самом деле, которые не выдуманы и существуют в культуре», — отмечает автор.