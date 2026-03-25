«Шаг вправо, шаг влево — везде вдохновение»: детский иллюстратор Виктория Ветивер — о стихах, преподавании и красивых кляксах

Фото из личного архива Виктории Ветивер

Калининградская художница Виктория Ветивер рисует столько, сколько себя помнит. Работы девушки печатают в детских журналах и книгах, а ученики под её руководством открывают в себе неожиданные таланты. «Клопс» поговорил с Викторией о её любимых книгах, стихах и искусстве преподавания. Первый карандаш, как вспоминают родители Виктории, попал ей в руки года в два с половиной. Мама и папа обратили внимание на творческий порыв дочери — и стали предлагать разные материалы. Может быть, именно тогда и родилось желание стать художником. А может быть, и нет. По крайней мере, сейчас Вике уже кажется, что оно просто было всегда. Но первым серьёзным шагом в этом направлении стало поступление в эстет-класс детской школы искусств. Важное уточнение: в момент начала «карьеры» будущей художнице было всего шесть лет. Кстати, уже тогда ей пришлось делать серьёзный выбор. Помимо живописи, девочка была бы не прочь научиться играть на арфе или флейте. Но этого не преподавали. Так что стремление рисовать победило. Я практически всю жизнь себя помню с какими-то красками, кистями, карандашами в руке», — признаётся девушка. Но до воплощения мечты было ещё далеко. В вузе будущая художница выучилась на эколога: во-первых, калининградские университеты не могли предложить подходящей программы — а отпускать девушку в Москву или Санкт-Петербург родителям было тревожно. Во-вторых, живописью и музыкой интересы Виктории не ограничивались. Биологию она тоже всегда любила, даже побеждала в школьных олимпиадах. «Я решила, что получить образование эколога — это тоже очень интересно», — вспоминает девушка.

Работы Виктории Ветивер

Однако поработать по специальности так и не пришлось. «После того, как я окончила университет, жизнь всё равно плавно вернула меня именно к художественной части», — смеётся Виктория. Зато сейчас экологическое образование помогает ей... в создании пейзажей. Всё-таки профессионалы понимают природу глубже, чем простые наблюдатели. «Я всегда стараюсь брать с собой небольшой блокнотик — у нас в Калининградской области очень много красивых мест, — говорит она. Тут, как говорится, шаг вправо, шаг влево — везде вдохновение. Мне очень нравятся разные состояния: времена года, утро, вечер. Можно оказаться в знакомом месте, но это будет осень или какой-то особенный день — и это уже другое ощущение». Но способность лучше понимать окружающий мир — не единственный плюс непрофильной профессии. Практически параллельно с экологическим она получила и педагогический диплом. «И вот он мне очень помогает в работе с детьми!» — рассказывает Виктория. Очень многое в её профессиональной жизни связано с детством. Для самой внимательной и честной публики — дошколят — Виктория и рисует чаще всего.

Немалую роль сыграла здесь её собственная история: «Я всегда любила книжки с картинками. Мне было очень интересно, кто же все эти картинки создаёт, как они попадают в книги... Мне казалось, что это какие-то волшебники делают». Девушка вспоминает, что и сама с малых лет обожала сочинять сказки — и, конечно, рисовать к ним иллюстрации. Иногда она даже собирала самодельные книжки — сшивала и склеивала их из тетрадок. Некоторые были посвящены любимым мультикам, другие Виктория придумывала сама. Эти «артефакты» художница бережно хранит до сих пор. Во взрослой жизни детское увлечение не исчезло, даже лучше — стало работой. Карьера Виктории Ветивер в книжном мире складывалась постепенно, без резких скачков. Одним из её первых проектов был детский путеводитель для историко-художественного музея — большая работа для серьёзной организации. Потом художница начала работать с областным детским журналом «Мурр+» — всего через пару лет после его создания. А сейчас, между прочим, издание перешагнуло 16-летний рубеж!

Но годы идут, а принципы остаются. И сейчас главное в работе иллюстратора для художницы — интерес, а лучше даже — симпатия к тексту. Только после этого может начаться то самое волшебство. «Обычно редакция журнала сама предлагает текст, который нужно проиллюстрировать, — объясняет Виктория. — Я знакомлюсь с ним, и если он мне близок, соглашаюсь». Но задачи книжного иллюстратора гораздо интереснее, чем просто нарисовать картинку. Порой это превращается в настоящую головоломку: например, когда на одном развороте — три-четыре стихотворения: одно про улыбку, второе про слонёнка, третье про дождик. Да ещё и от разных авторов! «Для меня такие задания долго были самыми сложными, — вспоминает художница. — Но постепенно стали любимыми. Это очень интересный квест: придумать иллюстрацию, которая бы объединила все стихотворения на развороте». Сейчас девушка работает с современными авторами. Но не скрывает: было бы интересно прикоснуться к тексту, который уже стал частью мировой культуры. Её мечта — проиллюстрировать «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери. «Конечно, задача сложная, потому что много кто с ней уже справился хорошо, — уточняет Виктория, — Не говоря о том, что самого автора очень сложно было бы превзойти. Но я бы хотела попробовать найти собственное прочтение». Кроме того, художница была бы не против подготовить и собственную книжку-картинку для малышей. Возможно, это было бы что-то вроде колыбельной.

Развороты журнала «Чердобряк»

Параллельно с иллюстрацией Виктория преподаёт. Работает она и со взрослыми, и с детьми. Но и тут её сама любимая аудитория — всё-таки малыши. «Я не ставлю своей задачей непосредственно научить ребёнка рисовать. Они рисовать-то умеют почти все — и даже все взрослые это умеют, просто забывают со временем». Рисование — лучший способ познания мира, считает Виктория. С помощью красок и кисточек развиваются маленькая личность — растёт не только навык рисования, но и способность воспринимать мир. И понимать его — ведь без этого не стать настоящим художником. «Если взрослому надо помочь создать пространство, где вот он сможет свободно проявиться, то ребёнка, наоборот, нужно немножко настроить работу, — делится художница. — Дети очень сконцентрированы на процессе, они умеют получать от этого удовольствие. А вот чтобы дойти до результата, нужно, чтобы педагог их немножко подтолкнул». Виктория уверена: в рисовании ничего неважного нет, даже если ваш художник ещё не научился толком говорить. Юного живописца необходимо как можно раньше познакомиться с настоящими материалами — мягкими кисточками, плотной бумагой и разноцветной акварелью — или пастелью, это дело вкуса. Я не один раз обращала внимание, что дети, особенно маленькие, обожают именно моменты физического контакта с материалами». Особенно это важно для тех, кто не может рисовать дома: например, потому что родители не любит испачканную красками мебель и кляксы на стенах. «Плюс многие [взрослые] даже не знают о различиях между разными материалами — например, чем отличается акварель от гуаши», — замечает художница. Работу с настоящими красками, считает Виктория Ветивер, не могут заменить никакие компьютерные технологии. Хотя малыши с удовольствием рисуют на планшетах и телефонах, навык нарабатывается только вручную. А ещё — рисовать на компьютере просто-напросто не так интересно. Малыши могут серьёзно увлечься даже полосканием кисточек — там же вода становится цветной!» Некоторым это бывает настолько интересно, что они вообще забывают, что рисуют. Или, например, я даю салфетки для промакивания рук — а они вдруг обнаруживают, что на этой мокрой салфетке краски красиво расплываются, — делится художница и добавляет: — Мы, взрослые люди, часто такие вещи недооцениваем». До 31 марта в ДК Светлого проходит выставка иллюстраций Виктории Ветивер. На ней представлено около 25 разворотов из детских журналов — можно увидеть сами картинки и их же в сочетании с текстом. Вход свободный.

