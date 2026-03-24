В Калининграде появилось новое издательство, которое специализируется на книгах по краеведению

В Калининграде появилось новое издательское объединение «Амберланд». Оно сосредоточено на локальной истории и краеведении. Подробности «Клопс» рассказал руководитель проекта Александр Вин.
«Амберланд» задуман не столько как классическое издательство, сколько как творческое сообщество. Его участники занимаются поиском авторов, разработкой тем и подготовкой текстов к печати, а производство передают калининградским типографиям.
Сейчас в объединении три автора, но, по словам Александра Вина, круг будет расширяться. «Это творческое сообщество, где собрались несколько людей, которые пишут на [исторические] темы. Мы сейчас предпринимаем, так сказать, интеллектуальные усилия: решаем, что издавать и как», — прокомментировал он.
История «Амберланда» началась в прошлом году с выпуска книжки-репринта: калининградцы заново отпечатали путеводитель 1912 года для русских путешественников, оказавшихся в Восточной Пруссии. Формат оказался востребован. И в этом году, уже в рамках издательства, авторы идеи подготовили карманную книгу о кофе в довоенном Кёнигсберге.
Презентация новой книги пройдёт 26 марта в 15:00 в пространстве шоколадного бутика GRANVEL (Гостиная, 3).
Александр Вин подчёркивает, что основная задача «Амберланда» — популяризация краеведческих работ о Калининградской области. Издательство планирует ежегодно выпускать как минимум одну книгу, каждый раз выбирая новую тему и новую целевую аудиторию. Планируется, что основными читателями станут экскурсоводы, профессиональные историки или туристы.
Например, в планах издательства выпустить книгу о местных краеведах. «В Калининграде много людей неравнодушных, обладающих уникальной информацией <...> Книга будет посвящена тем, кто самостоятельно ведёт поиски и обладает такой уникальной информацией об истории Кёнигсберга, что это вызывает восхищение».
Кроме выпуска книг организаторы «Амберланда» планируют участвовать в профессиональных событиях. Например, обсуждается проведение в Калининграде выставки детской литературы — возможно, даже с международным участием. Речь идёт о книгах для детей 6–8 лет: приключениях и сказках, связанных с образом старого города и его вымышленными обитателями.
Худрук калининградского театра «Третий этаж» выпустил книгу о своём главном спектакле.