В Калининграде появилось новое издательство, которое специализируется на книгах по краеведению

В Калининграде появилось новое издательское объединение «Амберланд». Оно сосредоточено на локальной истории и краеведении. Подробности «Клопс» рассказал руководитель проекта Александр Вин.

«Амберланд» задуман не столько как классическое издательство, сколько как творческое сообщество. Его участники занимаются поиском авторов, разработкой тем и подготовкой текстов к печати, а производство передают калининградским типографиям.

Сейчас в объединении три автора, но, по словам Александра Вина, круг будет расширяться. «Это творческое сообщество, где собрались несколько людей, которые пишут на [исторические] темы. Мы сейчас предпринимаем, так сказать, интеллектуальные усилия: решаем, что издавать и как», — прокомментировал он.

История «Амберланда» началась в прошлом году с выпуска книжки-репринта: калининградцы заново отпечатали путеводитель 1912 года для русских путешественников, оказавшихся в Восточной Пруссии. Формат оказался востребован. И в этом году, уже в рамках издательства, авторы идеи подготовили карманную книгу о кофе в довоенном Кёнигсберге.

Презентация новой книги пройдёт 26 марта в 15:00 в пространстве шоколадного бутика GRANVEL (Гостиная, 3).