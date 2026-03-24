Шоу иллюзионистов, фестиваль современного танца и ещё 8 идей для отдыха с детьми в Калининграде

Отправиться на поиски сокровищ, услышать старинные сказания, побывать в Ноевом ковчеге или впервые увидеть настоящую сценическую магию: в нашей подборке — 10 событий в Калининграде и Светлогорске, на которые можно сходить всей семьёй. 1. Выставка «Потоп» До 1 октября; «Понарт» Зрителей ждёт захватывающее путешествие по ветхозаветной истории о Великом потопе в формате иммерсивного арт-пространства с масштабными инсталляциями. Авторы предлагают посетителям стать исследователями мира, который оказался между разрушением и возрождением. «Почувствуйте себя, словно Ной среди бушующих вод, взгляните на стайки озорных рыб и удивитесь разнообразию животных на ковчеге, отправьтесь на поиски радуги и узнайте христианскую символику этого красивого природного явления», — говорится в анонсе.

2. Фольклорный спектакль-представление «Истории из бабушкиного сундука» 26 марта, 13:00; Калининградская филармония В рамках международного музыкального фестиваля для детей и юношества «Музыкальная весна» на сцене калининградской филармонии выступят артисты ансамбля «Русская песня». В составе исполнителей — Е. Пахомова (вокал), М. Бурштейн (вокал), Э. Козырева (вокал), В. Лихов (баян), А.Лымарь (флейта), О. Матвеева (фортепиано), А. Юсупова (орган), П. Гайчук (арфа). Ведущая — М. Иргашева.

3. «Локомотив» — «Динамо-Метар» 31 марта, 19:00; ДС «Янтарный» Волейбольный сезон продолжается. Впереди у калининградской команды матчи 1/8 финала Кубка России, действующим обладателем которого «Локо» и является. Соперником железнодорожниц на этот раз станет «Динамо-Метар» из Челябинска.

4. Гала-концерт «Танцуют дети» 4 апреля, 12:00; ОЦКМ (Московский проспект, 60-62) С уникальными хореографическими постановками выступят лучшие коллективы, прошедшие строгий отбор жюри и удостоенные наград V Международного фестиваля современного танца. Зрителей ждёт разнообразие жанров: от народных и классических танцев до современной и эстрадной хореографии. Номера украсят яркие костюмы, завораживающая музыка, неповторимое мастерство и артистизм исполнителей.

5. «Виват, Мюнхгаузен» 5 апреля, 11:00 и 14:00; Музыкальный театр Всем известно, что барон Мюнхгаузен — человек учёный, предприимчивый и весёлый, мечтатель, который может находить приключения и видеть необычное даже в самых обыденных ситуациях. Это герой, на которого хочется походить и взрослым, и детям. «Два раза знаменитый барон Мюнхгаузен посетил наши края, об этом даже сохранилась историческая запись. А ещё именно в Калининграде было основано общество «Внучата Мюнхгаузена». Мюзикл «Виват, Мюнхгаузен!» как раз о новых приключениях его потомков», — приглашают организаторы.

6. «Маленький принц» 18 апреля, 12:00; Театр Николая Захарова В спектакле бережно сохранены нежность и глубина повести Антуана де Сент-Экзюпери, однако в нём есть и особый взгляд на знакомый сюжет. Актёры и режиссёр помогают зрителям снова услышать простые, но важные истины, которые легко забываются с возрастом. Для детей это история о приключениях и дружбе, для взрослых — философская притча.

7. «Остров сокровищ» 19 апреля, 11:00 и 14:00; Музыкальный театр В трактире «Весёлый Роджер», расположенном неподалёку от английского города Бристоль, поселяется таинственный незнакомец — грузный пожилой человек с сабельным шрамом на щеке. Грубый и необузданный, он в то же время явно кого-то боится и даже просит сына хозяев трактира следить, не появится ли в округе моряк на деревянной ноге.

8. «Лукоморье» 24 апреля, 19:00;

25 апреля, 17:00; Музыкальный театр Семейный мюзикл перенесёт зрителей в волшебную страну, полную любимых с детства героев: «Вы встретитесь с Учёным котом, разгуливающим на золотой цепи и распевающим песни, с коварной Бабой Ягой и злым Кощеем, которых непременно победит доблестный Богатырь, не без помощи добрейшего Старичка Боровичка». Представление несомненно подарит весеннее настроение как юным зрителям, так и их родителям, а песни из него захочется переслушивать снова и снова. «"Здесь чудеса, здесь Леший бродит…", а ещё — музыка, танцы в неповторимой атмосфере Пушкинских сказок и, конечно же, торжество добра над злом», — пишут о постановке.

9. «Царевна-лягушка» 26 апреля, 11:00 и 14:00; Музыкальный театр «Жил-был царь, и было у него три сына. Младшего звали Иван-царевич. Однажды царь позвал де­тей и сказал, что пора пришла им подыскать не­вест. Отец велел взять каждому по стреле и пус­тить их в разные стороны. Где стрела упадёт, там и нужно искать невест. Выполнили сыновья на­каз отца. Стрела старшего упала на боярский двор, подняла её боярская дочь. Стрела среднего брата упала на купеческий двор, подняла её ку­печеская дочь. Стрела младшего упала в болото, подняла её лягушка», — напоминают постановщики сюжет сказки.

10. Братья Сафроновы 12 июня, 19:00;

13 июня, 15:00; «Янтарь-холл» Трое популярных российских иллюзионистов — родные братья Илья, Сергей и Андрей Сафроновы — создают масштабные шоу с фантастическими фокусами и уникальными трюками, «не имеющими аналогов в мире». Иллюзионисты удостоены престижной награды MERLIN AWARD. Артисты собирают полные залы по всей стране, не оставляя равнодушным ни юных поклонников, ни их родителей: «Динамичное, весёлое, завораживающее выступление: отточенные трюки, магия взаимодействия с залом и неподдельный восторг зрителей. Дети в полном восхищении, а взрослые на пару часов снова становятся детьми. До сих пор гадаю: как они это делают?» — пишет одна из зрительниц.