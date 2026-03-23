Познакомиться с работой волонтёров: в Калининградской области 27 марта стартует «Эстафета добрых дел»

В пятницу, 27 марта, в Калининградской области стартует добровольческая акция «Эстафета добрых дел»0+. Её цель — популяризация волонтёрства и вовлечение жителей региона в социально значимые инициативы. Подробности сообщает городская библиотечная система.

Муниципальный этап акции будет проходить с 27 марта по 2 апреля. Библиотеки города подготовили насыщенную программу: с благотворительными акциями, встречами, мастер-классами и просветительскими мероприятиями для всех возрастов.

Программа:

29 марта:

В течение дня — благотворительная акция «Дарим корм — дарим жизнь!»: сбор кормов для приютов бездомных животных в Детской библиотеке им. Г. Х. Андерсена (Грига, 10);

28 марта:

В 12:00 психологический мастер-класс «Весне навстречу» в библиотеке им. С. А. Снегова (9 Апреля, 5). Обязательна запись по телефону: 46-13-12; В 14:00 встреча с АНО «Центр психологов-волонтёров» в библиотеке им. С. А. Снегова;

31 марта:

В 14:00 — круглый стол «Сделаем наш мир добрее», передача опыта серебряных волонтёров в детской библиотека им. Ю. Н. Иванова (Леонова, 72); В 16:30 — «Волонтёрский забег», вручение тематических буклетов в «Чеховке» (Московский проспект, 39);

2 апреля:

В 10:30 — литературно-краеведческая прогулка с возложением цветов к мемориальному комплексу «Я люблю тебя, город родной». Старт от детской библиотеки №18 (Машиностроительная, 166). В 10:40 — викторина с участием добровольцев из Движения первых в библиотеке на Гайдара, 87.

Участие бесплатное. Подробности и регистрация — на платформе добро.рф.

«Это шанс не только помочь другим, но и найти единомышленников, зарядиться хорошим настроением и понять, что вместе мы способны на многое», — говорится в описании проекта.