«Всё исходит у нас от души»: как познакомиться с культурой Якутии и Крайнего Севера в Калининграде

В арт-пространстве «Ворота» в пятницу, 27 марта, откроется серия встреч «Мультикультурный край» — проект о разных народах России. Первая встреча посвящена Якутии и Крайнему Северу. «Клопс» поговорил с её организатором, председателем региональной организации «Земляки Саха» Туярой Ивановой.

«Всё исходит от души»

Для «Земляков Саха» это событие — часть большой просветительской работы, цель которой — поделиться с согражданами культурой и историей собственного народа, рассказать о быте и традициях. Необходимость, полагает Иванова, есть. На мероприятиях люди спрашивают нередко даже: «А где находится страна Якутия?»

«Мы (народы РФ — ред.) должны быть едины, должны знать друг друга: где находится Якутия, кто там живёт, какая там культура и язык. Это мы стараемся рассказывать и показывать — у нас очень хорошая, красивая, богатая выставка, очень много предметов», — рассказала Иванова и добавила, что экспозицией особенно впечатляются дети.

Землячество объединяет выходцев из Республики Саха (Якутия), живущих в Калининградской области, и входит в региональное отделение Ассамблеи народов России. Организация работает как с собственной выходцами из Республики Саха, так и с представителями других народов, проживающих в регионе — всего их, по словам Ивановой, более 130.

Формат встреч принципиально неакадемический. «Мы не учёные, не деятели культуры, мы общественники, — говорит организатор.

Всё исходит у нас от души, от сердца, по совести».

По словам Ивановой, приходить на их мероприятия могут даже люди, совершенно не знакомые с темой: «всё будет и так ясно… мы даже детям всё это объясняем». В этом, считают активисты, главная идея проекта — снять дистанцию между «своим» и «чужим».