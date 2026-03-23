«Всё исходит у нас от души»: как познакомиться с культурой Якутии и Крайнего Севера в Калининграде

В арт-пространстве «Ворота» в пятницу, 27 марта, откроется серия встреч «Мультикультурный край» — проект о разных народах России. Первая встреча посвящена Якутии и Крайнему Северу. «Клопс» поговорил с её организатором, председателем региональной организации «Земляки Саха» Туярой Ивановой.
«Всё исходит от души»
Для «Земляков Саха» это событие — часть большой просветительской работы, цель которой — поделиться с согражданами культурой и историей собственного народа, рассказать о быте и традициях. Необходимость, полагает Иванова, есть. На мероприятиях люди спрашивают нередко даже: «А где находится страна Якутия?»
«Мы (народы РФ — ред.) должны быть едины, должны знать друг друга: где находится Якутия, кто там живёт, какая там культура и язык. Это мы стараемся рассказывать и показывать — у нас очень хорошая, красивая, богатая выставка, очень много предметов», — рассказала Иванова и добавила, что экспозицией особенно впечатляются дети.
Землячество объединяет выходцев из Республики Саха (Якутия), живущих в Калининградской области, и входит в региональное отделение Ассамблеи народов России. Организация работает как с собственной выходцами из Республики Саха, так и с представителями других народов, проживающих в регионе — всего их, по словам Ивановой, более 130.
Формат встреч принципиально неакадемический. «Мы не учёные, не деятели культуры, мы общественники, — говорит организатор.
Всё исходит у нас от души, от сердца, по совести».
По словам Ивановой, приходить на их мероприятия могут даже люди, совершенно не знакомые с темой: «всё будет и так ясно… мы даже детям всё это объясняем». В этом, считают активисты, главная идея проекта — снять дистанцию между «своим» и «чужим».
Личная мотивация участников здесь не менее важна. Туяра Иванова — создательница землячества — рассказывает, что организация появилась, чтобы помочь выходцам из Якутии сохранить связь с родиной. «Чтобы не забывать свой язык, свою культуру, свою традицию», — пояснила она.
«Это не только политика государства, это должно быть по зову сердца. Если человек любит свою малую родину, он должен принять какое-то участие в этой [культурной] жизни», — подчеркнула Иванова.
За несколько лет существования землячества его задача расширилась: «Мы, якутяне, очень любим свою родину, и надо много рассказывать о ней. Чтобы дети знали и росли на истории и традициях многонациональной России».
«Земляки Саха» охотно сотрудничают с другими местными организациями. «Приглашайте, мы с удовольствием приедем, покажем «большую» Россию», — предлагает Туяра.
Фотопроект
Проект в «Воротах» «Земляка Саха» организовали вместе с Союзом фотохудожников Калининграда. Гостей будут последовательно погружать в атмосферу Крайнего Севера: от визуальных впечатлений к тактильным и звуковым.
Свои снимки для проекта предоставил калининградский фотохудожник Максим Хлызов. Он путешествовал по российскому северу с камерой, фиксируя быт и традиции эвенков и якутов, а также северные пейзажи, «от которых веет холодом и свободой».
Встреча с фотохудожником начнётся в 19:00. Хлызов расскажет не только об отдельных снимках, но и о работе в труднодоступных районах. В обсуждении также примет участие представитель компании «Нордголд» Иван Томских.
Вторая часть вечера, с 20:00 до 21:00, продолжит этот разговор уже на другом уровне — через предметы и звук и живое присутствие. В «Воротах» развернётся небольшая выставка вещей, связанных с повседневной жизнью на Севере: их можно будет не только рассмотреть, но и подержать в руках.
Прозвучит живая музыка, гости смогут попробовать себя в традиционных танцах и игре на хомусе. Авторы идеи обещают эффект полного погружения: «магические звуки перенесут вас из центра Калининграда прямо в снежную тайгу».
Проект «Мультикультурный край» только начинается, и организаторы рассчитывают на продолжение — при поддержке аудитории и партнёров. Вход на первую встречу свободный, но по регистрации.
