Встречи с учёными, писателями и музыкантами: 6 интересных бесплатных мероприятий недели в Калининграде

Рабочая неделя с 23 по 27 марта в Калининграде будет богата на лекции и творческие встречи. Все желающие смогут пообщаться с учёными, дизайнерами, писателями и музыкантами. «Клопс» представляет традиционный обзор бесплатных мероприятий.

Встреча с основателями бренда MIDITI16+ Когда: вторник, 24 марта, 16:00 Где: Калининградский областной историко-художественный музей Всех желающих приглашают на встречу с основательницами калининградского бренда одежды MIDITI — Марией и Дарьей Титовыми. Девушки расскажут, как найти свою идентичность и создать уникальный визуальный код бренда. Гости также смогут узнать об особенностях работы с локальным масс-маркетом и масштабировании бизнеса. Вход по билету в музей.

Творческая встреча «Как рождаются сказки?»6+ Когда: вторник, 24 марта, 15:00 Где: Библиотека мкр. им. А. Космодемьянского (Карташева, 111) Посетители библиотеки смогут встретиться с калининградским писателем, автором литературно-художественного журнала «Мурр+» Ириной Мотковой. В программе: Презентация книг: «Сон Лизы», «Карамельки», «Ботинки жили-были», «Приключения пуговки», «Калининградский зоопарк», «Марта, Пряник и другие»; Рассказ о том, как рождаются сказки; Книжная выставка. Вход свободный, обязательна предварительная запись по телефону: 93-98-85.

Лекция-встреча «К берегам Антарктиды»12+ Когда: среда, 25 марта, 17:00 Где: Музей Мирового океана, Конгресс-холл Главного корпуса, 2 этаж (набережная Петра Великого, 1) Яхтсмен и член Калининградского областного отделения Русского географического общества Андрей Большаков поделится собственным опытом путешествий в Антарктиду. Он расскажет о сложностях и открытиях, связанных с освоением «белого континента» и об уникальных экспедициях. Вход свободный.

Лекция «Стресс как фактор современной личности»16+ Когда: четверг, 26 марта, 17:00 Где: библиотека Университетского колледжа БФУ им. И. Канта (Зоологическая, 2, каб. 210) Стресс давно стал неотъемлемой частью жизни современного человека, но всегда ли он вреден? И можно ли превратить его в стимул для развития? Об этом участники лекции смогут порассуждать вместе с доцентом БФУ им. И. Канта, кандидатом психологических наук Инной Карась. Главные темы: Что такое стресс с точки зрения психологии и физиологии, Ключевые факторы стресса в XXI веке, Влияние стресса на личность (когнитивные, эмоциональные и поведенческие последствия), Методы работы со стрессом. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Творческая встреча с Галиной Бариновой12+ Когда: пятница, 27 марта, 14:00 Где: Музей Мирового океана (набережная Петра Великого, 1) Гостья встречи — профессор-консультант БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, член Совета Калининградского областного отделения Русского географического общества Галина Баринова. Она также является автором нескольких книг: «Как вам нравится Калининградская погода?», «Виштынецкое озеро», «Калининградская область. Климат». В область научных интересов автора входят проблемы формирования и изменения климата, а также проблемы природопользования. На встрече Галина Баринова расскажет о своей жизни и научных трудах. Вход свободный.