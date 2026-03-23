Встречи с учёными, писателями и музыкантами: 6 интересных бесплатных мероприятий недели в Калининграде

12:38
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Рабочая неделя с 23 по 27 марта в Калининграде будет богата на лекции и творческие встречи. Все желающие смогут пообщаться с учёными, дизайнерами, писателями и музыкантами. «Клопс» представляет традиционный обзор бесплатных мероприятий.

Встреча с основателями бренда MIDITI16+

Когда: вторник, 24 марта, 16:00

Где: Калининградский областной историко-художественный музей

Всех желающих приглашают на встречу с основательницами калининградского бренда одежды MIDITI — Марией и Дарьей Титовыми. 

Девушки расскажут, как найти свою идентичность и создать уникальный визуальный код бренда. Гости также смогут узнать об особенностях работы с локальным масс-маркетом и масштабировании бизнеса.

Вход по билету в музей.

Творческая встреча «Как рождаются сказки?»6+

Когда: вторник, 24 марта, 15:00

Где: Библиотека мкр. им. А. Космодемьянского (Карташева, 111)

Посетители библиотеки смогут встретиться с калининградским писателем, автором литературно-художественного журнала «Мурр+» Ириной Мотковой.

В программе:

  1. Презентация книг: «Сон Лизы», «Карамельки», «Ботинки жили-были», «Приключения пуговки», «Калининградский зоопарк», «Марта, Пряник и другие»;
  2. Рассказ о том, как рождаются сказки;
  3. Книжная выставка.

Вход свободный, обязательна предварительная запись по телефону: 93-98-85.

Лекция-встреча «К берегам Антарктиды»12+

Когда: среда, 25 марта, 17:00

Где: Музей Мирового океана, Конгресс-холл Главного корпуса, 2 этаж (набережная Петра Великого, 1)

Яхтсмен и член Калининградского областного отделения Русского географического общества Андрей Большаков поделится собственным опытом путешествий в Антарктиду. Он расскажет о сложностях и открытиях, связанных с освоением «белого континента» и об уникальных экспедициях.

Вход свободный.

Фото: из архива Андрея Большакова

Лекция «Стресс как фактор современной личности»16+

Когда: четверг, 26 марта, 17:00

Где: библиотека Университетского колледжа БФУ им. И. Канта (Зоологическая, 2, каб. 210)

Стресс давно стал неотъемлемой частью жизни современного человека, но всегда ли он вреден? И можно ли превратить его в стимул для развития? Об этом участники лекции смогут порассуждать вместе с доцентом БФУ им. И. Канта, кандидатом психологических наук Инной Карась.

Главные темы:

  1. Что такое стресс с точки зрения психологии и физиологии,
  2. Ключевые факторы стресса в XXI веке,
  3. Влияние стресса на личность (когнитивные, эмоциональные и поведенческие последствия),
  4. Методы работы со стрессом.

Вход свободный, по предварительной регистрации.

Творческая встреча с Галиной Бариновой12+

Когда: пятница, 27 марта, 14:00

Где: Музей Мирового океана (набережная Петра Великого, 1)

Гостья встречи — профессор-консультант БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, член Совета Калининградского областного отделения Русского географического общества Галина Баринова. Она также является автором нескольких книг: «Как вам нравится Калининградская погода?», «Виштынецкое озеро», «Калининградская область. Климат».

В область научных интересов автора входят проблемы формирования и изменения климата, а также проблемы природопользования. На встрече Галина Баринова расскажет о своей жизни и научных трудах.

Вход свободный.

Концерт «Из Питера — с любовью!»12+

Когда: пятница, 27 марта, 18:30

Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39)

В «Чеховке» состоится концерт музыкантов петербургского Театра песни «Гулливер». На сцену выйдет семейный дуэт Евгения и Ольги Терентьевых.

В программе вечера:

  1. Стихи Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Николая Заболоцкого и Юрия Левитанского, положенные на музыку;
  2. Морские баллады — от «Атлантов» Александра Городницкого до песни «Крейсер "Аврора"»;
  3. Хиты Юрия Визбора;
  4. Лирика Булата Окуджавы;
  5. «Вечерняя песня» Соловьёва-Седого;
  6. Композиции из кинофильмов.

Вход свободный.

