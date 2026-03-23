Встречи с учёными, писателями и музыкантами: 6 интересных бесплатных мероприятий недели в Калининграде

Рабочая неделя с 23 по 27 марта в Калининграде будет богата на лекции и творческие встречи. Все желающие смогут пообщаться с учёными, дизайнерами, писателями и музыкантами. «Клопс» представляет традиционный обзор бесплатных мероприятий.
Встреча с основателями бренда MIDITI16+
Когда: вторник, 24 марта, 16:00
Где: Калининградский областной историко-художественный музей
Всех желающих приглашают на встречу с основательницами калининградского бренда одежды MIDITI — Марией и Дарьей Титовыми.
Девушки расскажут, как найти свою идентичность и создать уникальный визуальный код бренда. Гости также смогут узнать об особенностях работы с локальным масс-маркетом и масштабировании бизнеса.
Вход по билету в музей.
Творческая встреча «Как рождаются сказки?»6+
Когда: вторник, 24 марта, 15:00
Где: Библиотека мкр. им. А. Космодемьянского (Карташева, 111)
Посетители библиотеки смогут встретиться с калининградским писателем, автором литературно-художественного журнала «Мурр+» Ириной Мотковой.
В программе:
- Презентация книг: «Сон Лизы», «Карамельки», «Ботинки жили-были», «Приключения пуговки», «Калининградский зоопарк», «Марта, Пряник и другие»;
- Рассказ о том, как рождаются сказки;
- Книжная выставка.
Вход свободный, обязательна предварительная запись по телефону: 93-98-85.
Лекция-встреча «К берегам Антарктиды»12+
Когда: среда, 25 марта, 17:00
Где: Музей Мирового океана, Конгресс-холл Главного корпуса, 2 этаж (набережная Петра Великого, 1)
Яхтсмен и член Калининградского областного отделения Русского географического общества Андрей Большаков поделится собственным опытом путешествий в Антарктиду. Он расскажет о сложностях и открытиях, связанных с освоением «белого континента» и об уникальных экспедициях.
Вход свободный.
Лекция «Стресс как фактор современной личности»16+
Когда: четверг, 26 марта, 17:00
Где: библиотека Университетского колледжа БФУ им. И. Канта (Зоологическая, 2, каб. 210)
Стресс давно стал неотъемлемой частью жизни современного человека, но всегда ли он вреден? И можно ли превратить его в стимул для развития? Об этом участники лекции смогут порассуждать вместе с доцентом БФУ им. И. Канта, кандидатом психологических наук Инной Карась.
Главные темы:
- Что такое стресс с точки зрения психологии и физиологии,
- Ключевые факторы стресса в XXI веке,
- Влияние стресса на личность (когнитивные, эмоциональные и поведенческие последствия),
- Методы работы со стрессом.
Вход свободный, по предварительной регистрации.
Творческая встреча с Галиной Бариновой12+
Когда: пятница, 27 марта, 14:00
Где: Музей Мирового океана (набережная Петра Великого, 1)
Гостья встречи — профессор-консультант БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, член Совета Калининградского областного отделения Русского географического общества Галина Баринова. Она также является автором нескольких книг: «Как вам нравится Калининградская погода?», «Виштынецкое озеро», «Калининградская область. Климат».
В область научных интересов автора входят проблемы формирования и изменения климата, а также проблемы природопользования. На встрече Галина Баринова расскажет о своей жизни и научных трудах.
Вход свободный.
Концерт «Из Питера — с любовью!»12+
Когда: пятница, 27 марта, 18:30
Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39)
В «Чеховке» состоится концерт музыкантов петербургского Театра песни «Гулливер». На сцену выйдет семейный дуэт Евгения и Ольги Терентьевых.
В программе вечера:
- Стихи Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Николая Заболоцкого и Юрия Левитанского, положенные на музыку;
- Морские баллады — от «Атлантов» Александра Городницкого до песни «Крейсер "Аврора"»;
- Хиты Юрия Визбора;
- Лирика Булата Окуджавы;
- «Вечерняя песня» Соловьёва-Седого;
- Композиции из кинофильмов.
Вход свободный.