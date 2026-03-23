«Не просто руина»: новый владелец Алленберга — о покупке комплекса, мистике и реконструкции

Комплекс бывшей психиатрической больницы Алленберг в Знаменске долгое время был заброшен. В 2025 году он обрёл владельца. «Клопс» пообщался с новым хозяином комплекса — бизнесменом из Татарстана Айдаром Мифтаховым.

История покупки

Объявление о продаже комплекса Айдар Мифтахов увидел в соцсетях — и просто не смог пройти мимо. Хотя живописных «заброшек» в России немало, в Алленберге, на его взгляд, удачно совпало сразу несколько факторов.

Масштаб, локация и ощущение, что это не просто руина, а недораскрытая система, — объяснил инвестор.

Плюс вокруг него уже есть контекст: река, замки, туристический поток. Это не «одинокий объект», а потенциальный узел».

Взять на себя ответственность за огромный комплекс бывшей больницы, учитывая его состояние, — серьёзный шаг. Однако сделала его команда Мифтахова весьма оперативно: очень уж Алленберг зацепил будущих владельцев.

«Конечно, само решение — это не только эмоция, а ещё проверка гипотез. На это ушла неделя: разговоры, совещания, анализ, — рассказал Мифтахов. — Мы с партнёрами не принимаем такие решения быстро. Но и не затягиваем, если видим логику».

Он выбрал Алленберг в том числе из профессионального любопытства: «Нам интересны сложные задачи, где нужно соединить экономику, архитектуру и уважение к месту». Отдельным вызовом, отмечает инвестор, стал выход в другой регион.

Общая площадь старинной психбольницы — более 10 гектаров. Комплекс включает около 25 зданий: это бывшие жилые корпуса, хозяйственные блоки, церковь, пекарня, аптека, лаборатория и прочая инфраструктура. Даже спустя годы разрухи он выглядит впечатляюще — благодаря готическим сводам, башням и изящно украшенным фасадам. Прежде Мифтахов в Калининградской области не бывал. Но сейчас, по собственным словам, он смотрит на регион не как турист, а как «человек, который пытается понять территорию».

«В целом регион сильный: компактный, насыщенный историей, и всё рядом: за 15–20 минут можно попасть в совершенно разные контексты», — поделился впечатлениями Айдар.