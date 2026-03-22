Книжная рикша: 5 романов, которые помогут погрузиться в атмосферу далёкой Индии

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Как хочется порой вырваться из привычной жизни и побывать в каком-нибудь экзотическом краю — например, в Индии. К счастью, сделать это можно, не выходя из дома. «Клопс» рассказывает про пять романов, которые погрузят в атмосферу этой удивительной страны.

1. «Путь к солнцу»16+ Корбан Эддисон История начинается в Индии, где сёстры Аша и Сита попадают к работорговцам. Девочки вынуждены сохранять человеческое достоинство в условиях, где на это почти нет шансов. Разоблачить преступную сеть пытается американский юрист Томас Кларк, поначалу не совсем понимающий, с каким серьёзным врагом он столкнулся. Работорговля — реальная проблема в Индии, и автор подробно показывает, как работает этот «бизнес». Две параллельно разворачивающиеся истории позволяют увидеть эту проблему с разных сторон. «Путь к солнцу» — нелёгкая, но важная и глубокая книга о мире, который большинство читателей даже не могут себе представить.

2. «Шантарам»18+ Грегори Дэвид Робертс Австралиец по имени Линдсей — беглый заключённый, скрывающийся от правосудия. В 1980-х он приезжает в Мумбаи, где хочет начать новую жизнь, но оказывается втянут в преступный мир. Знакомства с местными жителями, опасные сделки и тюрьма меняют его — и заставляют иначе взглянуть на смысл собственной жизни. Многие события и детали вдохновлены реальной биографией — бывшего грабителя и заключённого. Он подробно и со знанием дела описывает Мумбаи, жизнь в трущобах и особенность индийского менталитета — а также немало рассуждает о вине, искуплении и свободе.

3. «Дети полуночи»18+ Салман Рушди Салем Синай появился на свет ровно в полночь 15 августа 1947 года — в момент провозглашения независимости Индии. В мире романа все дети, родившиеся в этот момент, обладают особыми способностями. Салем, например, наделён телепатией и может устанавливать связь с другими «детьми полуночи». Роман охватывает несколько десятилетий, в течение которых Индию сотрясают политические кризисы. Используя приёмы магического реализма, автор показывает, как судьба одного человека переплетается с историей государства. Особое внимание стоит обратить на стиль: Рушди легко сочетает иронию, гротеск и эпическую масштабность повествования.

4. «Наследство разорённых»16+ Киран Десаи В индийском городке у подножия Гималаев живёт со своей внучкой пожилой судья. Но их уединение нарушается, когда в регионе усиливается движение за независимость. Параллельно развивается линия Биджу — юноши, который отправляется в Нью-Йорк в поисках лучшей жизни, но сталкивается становится нелегальным мигрантом. Роман Киран Десаи в 2006 году получил Букеровскую премию — критиков впечатлило точное изображение постколониального мира и человеческих судеб на фоне глобальных перемен. Роман строится на контрасте двух миров — Индии и эмиграции — и показывает, как герои пытаются найти своё место в условиях перемен.

5. «Завет воды»18+ Абрахам Вергезе Эпическая семейная сага Абрахама Вергезе охватывает почти столетие из жизни одной индийской семьи. Она страдает от «родового проклятия»: в каждом поколении кто-то погибает от воды. Особую, удивительную роль во всём этом играет врач-шотландец из Глазго, случайно оказавшийся в Индии. «Завет воды» — книга об истории, медицине и, как ни странно, христианстве. Через истории отдельных героев Вергезе демонстрирует подробную картину жизни в Южной Индии на протяжении почти века. И всё это описано мистическим, почти сказочным тоном.