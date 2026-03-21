«Жизнь моя, кинематограф»: 6 фильмов о великих поэтах России и зарубежья

Ежегодно 21 марта во всём мире отмечают День поэзии. Как тут не вспомнить биографии любимых авторов? «Клопс» советует шесть лент про жизнь известных поэтов — отечественных и зарубежных.

1. «Пророк. История Александра Пушкина»18+ Фильм обращается к наиболее драматичным эпизодам жизни Александра Пушкина (Юра Борисов) — от Царскосельского лицея до роковой дуэли. В центре внимания — путь поэта, его отношения с властью и окружением, и особенно — с супругой Натальей Гончаровой (Алёна Долголенко). Режиссёр Феликс Умаров постарался представить Пушкина как живого человека, полного сомнений и противоречий. Особое внимание авторы ленты уделили музыке: некоторые номера представляют собой стихи легендарного поэта в новом прочтении, а некоторые были написаны специально для фильма.

2. «Яркая звезда»18+ Фильм посвящён последним годам жизни английского поэта Джона Китса (Бен Уишоу). Молодой Китс знакомится с Фанни Брон (Эбби Корниш) — независимой девушкой, далёкой от литературы, и влюбляется в неё. Однако финансовая нестабильность, социальные ограничения и ухудшающееся здоровье поэта делают эту историю очень печальной. Фильм Джейн Кэмпион вышел в 2009 году и получил много внимания как костюмная драма, снятая с большим вниманием к эпохе. Костюмы, интерьеры и пейзажи здесь становятся частью повествования — как и тексты Китса, органично вплетённые в сюжет. Хотя это фильм о любви, авторам удалось избежать лишней романтизации, показав чувства героев во всей их сложности.

3. «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину»16+ Фильм основан на эссе Иосифа Бродского «Полторы комнаты» и посвящён его памяти. Зрители видят воображаемое путешествие поэта на родину. Хотя события фильма вымышлены, он очень ярко показывает как самого Бродского — вынужденного покинуть СССР, но влюблённого в Ленинград — так и его эпоху. Авторский фильм Андрея Хржановского вышел в 2009 году и получил три «Ники»: за лучший фильм, лучший сценарий и лучшую режиссуру. Это свободное ассоциативное повествование, которое призвано не столько рассказать историю, сколько познакомить зрителя с образом мышления знаменитого поэта.

4. «Тихая страсть»18+ Фильм рассказывает о жизни американской поэтессы Эмили Дикинсон (Синтия Никсон). Девушка отказывается подчиняться религиозным и социальным нормам своего времени, что постепенно приводит её к изоляции. Жить так нелегко, но именно в этом отчуждённом пространстве постепенно формируется уникальный поэтический стиль. Биографическая драма Теренс Дэвис мало говорит о внешних событиях — она целиком посвящена внутреннему миру героини. Сюжет строится на разговорах в доме, письмах и внутреннем монологе, что придаёт ему почти литературную структуру. Особое внимание режиссёр уделила языку: он точно передаёт атмосферу Америки середины XIX века.

5. «Сильвия»16+ Лента рассказывает о жизни американской поэтессы Сильвии Плат (Гвинет Пэлтроу), в том числе и о её отношениях с британским коллегой Тедом Хьюзом (Дэниел Крейг). Действие начинается в Кембридже, где молодые люди заводят стремительный роман. Потом он перерастает в брак, где взаимовлияние и конкуренция оказываются неразделимы. Режиссёр Кристин Джэффс сосредоточилась на внутренних конфликтах поэтессы: борьбе за признание, постоянном напряжении и попытках удержать баланс между личной жизнью и литературными амбициями. Фильм не слишком много рассказывает о работе Плат, зато позволяет понять, каким она была человеком.

6. «Хармс»18+ Действие разворачивается в Ленинграде 1930-х, в последние годы жизни Даниила Хармса (Войтек Урбаньский). В этот период он уже состоявшийся писатель и поэт авангарда, чьё творчество не вписывается в официальные нормы. Хармс практически не публикуется, не получает денег и находится под постоянным вниманием властей. Сценарист и режиссёр Иван Болотников показал повседневную жизнь поэта — его попытки писать, отношения с близкими и ощущение абсурдности происходящего. Фильм стремится передать не столько биографию, сколько образ мышления самого Хармса. Поэтому повествование местами гротескно, а реальность и воображение переплетаются, создавая ощущение нестабильного мира, в котором существует герой.

