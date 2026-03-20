76 авторов из разных стран: в «Понарте» всего на пять дней откроется фотовыставка, посвящённая особенностям мировосприятия

В Калининграде в субботу, 21 марта, откроется передвижная фотовыставка «Очертания реальности»0+. Посмотреть на работы, присланные авторами из разных уголков мира, можно будет в культурном квартале «Понарт». Подробности о проекте «Клопс» рассказал его организатор и руководитель ArtExpoPhoto Антон Тимофеев.

«Очертания реальности» уже успели побывать в нескольких российских городах и теперь впервые приехали в Калининград. Экспозиция разместилась в пространстве «Понарт» — организаторам понравилась атмосфера и внешний вид старинной пивоварни.

«Тут несколько факторов совпало. И особенно — что площадь позволяет вместить столько работ», — прокомментировал Тимофеев.

Работ действительно немало: выставка объединяет 154 фотографии от 76 авторов. Участники здесь не только из России, но и из-за рубежа: среди представленных городов — Минск, Лиссабон, Аликанте, Нови-Сад.

География проекта, объясняют организаторы, каждый раз складывается заново: они объявляют конкурс, задают тему, а фотографы присылают свои работы. Итоговый отбор — субъективный, основанный на профессиональном взгляде кураторов.