В драмтеатре представят премьеру по роману Дмитрия Данилова

В калининградском драмтеатре 25 и 26 апреля пройдут премьерные показы спектакля Алексея Золотовицкого «Саша, привет!» по одноимённому роману Дмитрия Данилова. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

В центре сюжета — преподаватель литературы Серебряного века Сергей Фролов, оказавшийся в парадоксальной ловушке будущего: он приговорён к смертной казни, но вынужден ждать её исполнения в условиях, больше напоминающих комфортный отель, чем тюрьму. Главная интрига — в неопределённости: приговор может быть приведён в исполнение в любой момент, будь то завтра или через десятилетия.

Главный герой — маленький человек, лишённый возможности повлиять на обстоятельства, но отчаянно ищущий внутреннюю опору. «Это не социальная сатирическая чернуха, а скорее, рассуждение о природе человека, его страхах и его слабостях», — подчёркивает постановщик.

«В спектакле, как и в романе Данилова, крепко сплетены лирика, комизм и трагическое начало, что дополнительно сближает выдуманный мир с реальными переживаниями», — следует из описания постановки.

Начало в 18:00.