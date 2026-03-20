От татар до кабардинцев: в старинном замке под Калининградом открылась выставка, посвящённая культуре 12 народов России

В музее Вальдавский замок под Калининградом открылась выставка «В единстве народов — сила России»0+. Проект посвящён 12 различным народам, проживающим на территории страны. Подробности «Клопс» рассказала сотрудница музея Илиана Татарникова. Эта экспозиция — рассказ о многонациональной стране, где сегодня живут более 190 народов. В залах представлены материалы о 12 из них: русских, башкирах, бурятах, кабардинцах, мордве, татарах, чувашах, чукчах, якутах, калмыках, хакасах и алтайцах. Рядом с краткими историческими справками и описаниями традиций размещены подлинные предметы быта. Они, по словам авторов проекта, позволяют увидеть культуру не в пересказе, а в конкретных вещах — от одежды до музыкальных инструментов. «Цель создания выставки — дать возможность почувствовать ту неразрывную нить, которая связывает все народы России, несмотря на внешние различия, — рассказала заведующая музеем Валентина Баринова. — Это напоминание о том, что именно многообразие, взаимоуважение и сплочённость делают нашу страну сильной и непобедимой».

Один из центральных образов экспозиции — Кутх, мифологический персонаж коренных народов Камчатки и Дальнего Востока. Это бог-ворон из легенд коряков и ительменов, создатель земли и прародитель людей, одновременно мудрый и хитрый. Через него и другие подобные фигуры выставка показывает, как разные народы объясняли устройство мира и место человека в нём. Эту линию продолжают археологические артефакты — например, каменный столб с солярными знаками из Хакасии, связанный с древними представлениями о силах природы. Он принадлежит окуневской культуре XVIII–XIII веков до н. э. Значительная часть экспозиции посвящена повседневности и быту. Здесь, например, можно увидеть унты — меховые сапоги народов Крайнего Севера, рассчитанные на экстремальные морозы. Рядом представлены предметы, связанные с татарскими традициями гостеприимства: пиала (чынаяк) с растительным орнаментом и сумочка с вышивкой, выполненной золотыми нитями.

Отдельный блок связан со звуком и ритуалом. Гости могут увидеть хакасский варган и варган ительменов — фактически, один и тот же инструмент, существовавший в разных культурных контекстах. Здесь же показаны предметы, связанные с символикой и статусом: например, рог для вина и традиционный кинжал народов Кавказа. Не менее выразительны и элементы костюма. В витринах — татарская тюбетейка, украшенная орнаментом и канителью, и алтайская мужская шапка, символизирующая достаток и защиту. Некоторые наряды можно примерить: в распоряжении посетителей дагестанская бурка и папаха, татарский женский костюм, калмыцкое платье и русский мужской парадный наряд. «Особое внимание уделено ярким и невероятно самобытным сувенирным изделиям. Каждое из них — это воплощение национального художественного мастерства и культурной идентичности, которое трогает до глубины души», — рассказали в музее. Экспонаты собирали в разных регионах страны. Что-то сотрудники музея привозили из экспедиций, а часть предметов передали посетители. Выставка работает в музее «Вальдавский замок» (Низовье, Калининградская улица, дом 20а). Она продлится до 1 мая.