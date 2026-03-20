Концерт в единственном экземпляре: калининградский автор Александр Дубровский представит поэтический стендап (фото)

Калининградский поэт Александр Дубровский, известный не только своими яркими текстами, но и провокационными порой перформансами, осваивает новый формат. Поэтический стендап — особый жанр, придуманный автором, возник на стыке самоиронии и драмы, рассказал «Клопс» сам поэт.
Подобный концерт состоялся в Калининграде в конце февраля, следующий — уже назначен на пятницу, 27 марта. Но задумка как таковая существовала задолго до того.
«Впервые я попробовал это год назад, — рассказывает Александр, — но это было немного иначе, просто стендап, то есть шуточный рассказ о себе, в который я интегрировал какие-то свои стихи. Но это было спонтанно, и мне тогда не понравилось, как получилось».
Теперь Дубровский подошёл к задаче более осознанно: каждое выступление — это не просто декламация на заданную тему, а по сути моноспектакль. В композиции есть и подходящие к случаю старые тексты. Но основной монолог Александр пишет специально для каждого выступления.
«Это концерт в единственном экземпляре, — говорит он. — Ведь свой стихотворный стендап я адаптирую к той площадке, на которой читаю, а также к текущему моменту. Возможно, если перерыв между концертами небольшой, какие-то отдельные фрагменты могут и повториться. Но как единый цельный блок он уникален».
Длится выступление около часа. Как и традиционному стендапу, поэтическому не в последнюю очередь присуща ирония и самоирония. Александр беззлобно подшучивает над публикой, вспоминает смешные моменты из собственной жизни.
Сопровождает чтение живая музыка. Изначально планировались только отбивки между шутками. Но импровизатор и мультиинструменталист Дмитрий Каминский настолько тонко чувствует нерв концерта и так оттеняет каждую эмоцию мелодией, что без него впечатление было бы уже неполным.
А так действие, плавно развиваясь, исподволь затягивает зрителя в воронку экспрессии и невероятной искренности, достигая почти драматического накала. Автор предстаёт таким, как есть, без лакировки и шелухи. Это ошеломляет и трогает одновременно.
Может быть, именно потому поэт, многим знакомый своей эпатажностью и любовью к визуальным эффектам, здесь от них практически отказался.
«Я кое-что использовал, но очень дозированно, — объясняет он. — Обилие спецэффектов уводит в шоу, нарушает искренность, а она больше всего важна для поэзии. Сейчас говорят, наоборот, надо стихи спокойно читать.
Но я же всё равно декламирую, иногда начинаю даже напевать. В моей манере всё равно есть моменты актёрской подачи, специально не стремлюсь, но это есть. Я на сцене успокаиваюсь.
Как если бы я начал на дискотеке как-нибудь нелепо танцевать, просто потому что я расслабился. Так что, если у меня такая органика моя, зачем себя ломать?»
Но некий визуал всё же присутствует — пусть и умеренно, «как специи к блюду». Символом поэтического стендапа Александр решил сделать фигуру Шиллера, стоящего на Доме Советов. Так автор не только иронично цитирует песенку сказочной лисицы: «Битый небитого везёт», но и напоминает о душе.
«Шиллер — поэт, а здание — поэма, — утверждает Дубровский. — И они очень калининградские, а мой стендап — с калининградской душой».
Увидеть и услышать новый материал в необычном жанре можно в пятничный вечер 27 марта, в Баре Советов (пр-т Мира, 118). Вход с 19:30, начало концерта с 20:00.
Несколько лет назад в День святого Валентина поэт съел сырые куриные сердца на могиле Канта.