Концерт в единственном экземпляре: калининградский автор Александр Дубровский представит поэтический стендап (фото)

Калининградский поэт Александр Дубровский, известный не только своими яркими текстами, но и провокационными порой перформансами, осваивает новый формат. Поэтический стендап — особый жанр, придуманный автором, возник на стыке самоиронии и драмы, рассказал «Клопс» сам поэт.

Подобный концерт состоялся в Калининграде в конце февраля, следующий — уже назначен на пятницу, 27 марта. Но задумка как таковая существовала задолго до того.

«Впервые я попробовал это год назад, — рассказывает Александр, — но это было немного иначе, просто стендап, то есть шуточный рассказ о себе, в который я интегрировал какие-то свои стихи. Но это было спонтанно, и мне тогда не понравилось, как получилось».

Теперь Дубровский подошёл к задаче более осознанно: каждое выступление — это не просто декламация на заданную тему, а по сути моноспектакль. В композиции есть и подходящие к случаю старые тексты. Но основной монолог Александр пишет специально для каждого выступления.

«Это концерт в единственном экземпляре, — говорит он. — Ведь свой стихотворный стендап я адаптирую к той площадке, на которой читаю, а также к текущему моменту. Возможно, если перерыв между концертами небольшой, какие-то отдельные фрагменты могут и повториться. Но как единый цельный блок он уникален».