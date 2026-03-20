Калининградская арт-группа «Нежные бабы» подготовила инсталляцию, которая рассказывает о последствиях катастроф

В Калининграде откроется необычная инсталляция «Доля огня. Хор»0+. Её авторы — художницы Александра Артамонова и Евгения Лаптева из коллектива «Нежные бабы». Подробнее о проекте рассказали в арт-пространстве «Барн».

Пространство инсталляции разделено на две зоны. В «Лесу» находится масштабная видеопроекция соснового бора. По замыслу авторов, она должна создавать у зрителя ощущение неподвижного ландшафта. Свет между стволами станет, как это сформулировали художники, «пейзажем возможного».

Рядом с проекцией находится витрина со сгоревшими спичками — «материальная партитура беззвучного хора». Это новое видение проекта «Уроки дыхания. Хор», представленного в музее PERMM в 2022 году. Там героиня дыханием спасала пламя спички на фоне сосен. «Сотни сгоревших спичек в витрине рождали беззвучный хор во время монтажа — пространство замедления среди тревоги», — объясняют авторы.

Здесь же гости смогут ознакомиться с документацией коллективного перформанса.

Вторая зона — «Морская раковина», где также будет находиться видеоинсталляция. В видении художниц морская раковина — символ памяти. Она бережно хранит то, что уже превращено в прах — но вместо звука из неё сыплется пепел.