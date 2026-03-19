Калининградский янтарный комбинат объявил ежегодный конкурс для юных художников

В Калининградской области стартовал приём заявок на ежегодный конкурс детского рисунка «Я люблю янтарь — 2026». Это проект янтарного комбината. О правилах и условиях участия сообщают организаторы.

К участию приглашаются дети от 6 до 16 лет. С помощью рисунков конкурсанты должны передать не только красоту янтаря, но и особенности региона. В этом году тема приурочена к 80-летию Калининградской области.

Победителей определят в трёх возрастных категориях, а ещё десять лауреатов выберут по итогам народного голосования. Можно использовать любые техники и материалы.

Для участия необходимо заполнить электронную заявку на сайте комбината и загрузить скан работы. Оригинал рисунка нужно отправить по адресу: Калининградская область, Янтарный, ул. Балебина, 1, с пометкой «Конкурс "Я люблю янтарь"».

Работы принимаются до конца мая. Итоги конкурса подведут 15 июня.

Конкурс «Я люблю янтарь» проводится с 2015 года и является частью социальных проектов Калининградского янтарного комбината. За всё время в нём приняли участие более трёх тысяч детей со всей России.