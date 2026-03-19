Чистая работа: у стен замка Лабиау в Полесске приведут в порядок реку, в которой скопилось восемь тысяч кубометров ила

Зона, подлежащая уборке, частично находится в границах замка — объекта культурного наследия федерального значения. Расчищать будут участок длиной около 230 метров и шириной от семи до 53 метров. Глубина реки составляет до 2,04 метра.

У левого берега Дейма образует затон, и на дне скопилось почти восемь тысяч кубометров ила. Из-за него территория вокруг замка выглядит неухоженной: вода цветёт, а берега зарастают тростником, рогозом и кустарником. Кислородный режим специалисты называют «удовлетворительным», а вот воду — «очень загрязнённой».

Бороться с кустарниками и водной флорой будут с помощью особой техники. Плавающий экскаватор Watermaster Classic IV сможет работать прямо в реке, не повреждая её берега. Там, где позволит глубина, он будет черпать грунт и складывать на берегу, откуда его потом вывезут самосвалами. На более сложных участках ил и вырванную с корнями растительность погрузят на баржу, отбуксируют катером и перегрузят на машины.

Все площадки напротив замка спроектированы так, чтобы не нарушать визуальное восприятие памятника. Расстояние до стен Лабиау — от 42 до 108 метров.

Для уборки такого масштаба спилят 22 дерева вокруг замка — среди них ива, клён, алыча, яблоня. Есть настоящие великаны: четыре дерева диаметром 120 сантиметров и одно — 140 сантиметров. После завершения работ власти планируют рекультивацию.