«Экспрессия, которую невозможно повторить»: в Калининграде покажут пейзажи, вдохновлённые водной стихией

В Калининградском историко-художественном музее в пятницу, 20 марта, откроется выставка Розы Ткаченко «Проявление воды и света»0+. Проект приурочен ко Всемирному дню воды. «Клопс» поговорил с художницей о том, чем порадует экспозиция.

Цель выставки — напомнить о ценности водных ресурсов и проблемах их сохранения. «Главная задача — привлечь внимание к проблеме нехватки воды, загрязнению рек и озёр, важности бережного отношения к водным ресурсам», — говорится в анонсе.

Основное внимание будет сосредоточено на трёх «водных столпах» Калининградской области: Балтийском море, Виштынецком озере и Преголе.

Художница подчёркивает, что для неё важнее всего зафиксировать состояние: «Я люблю экспрессию в работах… выделяю те, которые поймали какое-то состояние, выполненные в такой экспрессии, которую невозможно повторить». Эта установка определяет и характер выставки: здесь важен не сюжет, а переживание момента.

Я в основном откликаюсь на какие-то природные состояния.

У меня почти очень много воды в разных проявлениях: есть и метель, и иней, и дождь, и туман, и плывущие облака», — поделилась Роза Ткаченко.