Данила Козловский в выходные представит в Светлогорске спектакль-шоу «Фрэнк»

В театре эстрады «Янтарь-холл» в субботу, 21 марта, представят музыкальный спектакль-шоу «Фрэнк» с Данилой Козловским в главной роли. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Постановка, уже получившая международное признание, соединяет театральный язык, живую музыку и откровенный стендап: «Frank — это не только имя легендарного исполнителя великих песен, но ещё и английское слово, которое в переводе означает "искренний"».

Гостей ждёт динамичная история, построенная на рефлексии главного героя о детстве, семье, первых увлечениях, встречах с кумирами и собственных сомнениях. В неё вплетены хорошо знакомые хиты, юмор и драматургия, основанная на темах, которые никогда не теряют остроты: дружба, любовь, взросление и попытка понять себя.

Спектакль создаёт эффект полного погружения. «Главное впечатление, с которым выходит зритель после шоу: «Мы такого не ожидали!», — подчёркивают организаторы.

Зрителей ждут в 18:00.