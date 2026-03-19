Карамельный праздник, вечер поэзии и встреча с психологом: куда бесплатно сходить в выходные в Калининградской области

Фото: архив «Клопс»

Ближайший уикенд порадует жителей и гостей Калининградской области мероприятиями на любой вкус. Запланирован праздник сладкоежек, поэтический вечер, семинар с психологом и концерт. Подробнее о том, куда бесплатно сходить в выходные — в подборке «Клопс».

День рождения мануфактуры «Карамельково»0+ Когда: пятница, 20 марта, 10:00–20:00 Где: Зеленоградск (Курортный проспект, 14) и Светлогорск (ул. Ленина, 15) Мануфактура «Карамельково» приглашает отметить 11-летие! Гостям обещают много сладостей и весеннее настроение. В программе — дегустация «Янтаря», клюквы в шоколаде и всех вкусов маршмеллоу, а также беспроигрышная лотерея. Вход свободный.

Творческий вечер Галины Димитровой12+ Когда: пятница, 20 марта, 18:00 Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова («Чеховка», Московский проспект, 39) В библиотеке состоится творческий вечер писателя, редактора и корректора Галины Димитровой. Она расскажет о своей жизни, творческом пути и истоках вдохновения, представит две собственные книги. Коллеги Димитровой поделятся воспоминаниями, а поэт и музыкант Михаил Герасименко исполнит песни, посвящённые ей. В программе также выступления учеников детской музыкальной школы им. Дмитрия Шостаковича. Вход свободный. Галина Димитрова работает в Калининградской областной научной библиотеке библиографом. С 2006 года организует работу издательского проекта Правительства Калининградской области в рамках программы «Развитие культуры». Её работы публиковались в еженедельнике «Страна Калининград», журналах «Балтика», «Фиолетовая трава», «Радужные пузыри», альманахе «Эхо», детском журнале «Мурр+», электронном проекте «Бродячий заяц». В 2018 году вышел сборник рассказов «Просто жизнь», а потом ещё один — «Необратимый процесс» (2023 год).

Фото: архив «Клопс»

Семинар «Как понять, что мне нужно для счастья?»16+ Когда: пятница, 20 марта, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Чувствуете, что вам чего-то не хватает? На семинаре участники обсудят, что такое счастье и почему при внешнем благополучии человек может испытывать дискомфорт. Каждый получит практические инструменты, которые могут помочь лично ему. Ведущая — практикующий психолог-психотерапевт Настасья Маркушина. Вход свободный.

Творческий вечер Вадима Новожилова12+ Когда: суббота, 21 марта, 15:00 Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова («Чеховка», Московский проспект, 39) Всех желающих приглашают на творческий вечер поэта и музыканта, члена Союза писателей РФ Вадима Новожилова. Вместе с актрисой Татьяной Слещенковой они представят программу стихов и песен о жизни без прикрас. Организаторы обещают «искренний разговор, в котором каждый может узнать себя». Вход свободный.

Открытие выставки «Контекст глубины. Подлинная философия в фото»16+ Когда: суббота, 21 марта, 16:00 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Авторами необычного арт-проекта стали фотографы Илья Левашов, Андрей Башлинов и Аля Абакумова. «В экспозиции — фотографии разных жанров, запечатлевшие разные города и страны, в том числе фото родной Калининградской области, — говорится в анонсе. — Особенность выставки в том, что авторы хотят показать то, что скрыто за визуальными образами, и ответить на вопрос, как фотоискусство связано с философскими и психологическими концепциями и представлениями». На вернисаже можно будет: поразмышлять над символами, запечатлёнными на фото, и придумать своё название для работы; пофилософствовать во время лекции-беседы; пообщаться с куратором и участником выставки, философом Ильёй Левашовым; послушать выступление дуэта инструментальной музыки Teikikai. Вход свободный.

Фото: архив «Клопс»

Вечер-размышление «Зеркало души: поэзия как отражение мира»16+ Когда: суббота, 21 марта, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) В библиотеке отметят ежегодный День поэзии. Запланированы встреча с участниками объединений «Просто поэты» и «Поэты 39» и декламация авторских и классических произведений. Авторы прочтут стихи о любви, одиночестве, природе и родном Калининграде. Музыкальные гости вечера — Сергей Веретенов, Milto Seran, Эдуард Стерников и Виталий Ожогин. Вход свободный.