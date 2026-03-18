Глазами детей: в Калининградской области заканчивается работа над документальным фильмом о героях СВО

В Калининградской области готовят документальный фильм «Мой папа – ГЕРОЙ!» Лента будет посвящена участникам специальной военной операции. Подробности — в материале «Клопс».

Идея проекта

Особенность фильма в том, что судьбы трёх бойцов покажут с точки зрения их детей. Главные герои — Алексей Катериничев, Алексей Чистяков и Сергей Сирота.

О ком фильм:

Алексей Катериничев был заместителем по безопасности главы военно-гражданской администрации Херсонской области и погиб 30 сентября 2022 года. Он посмертно он удостоен звания Героя Российской Федерации.

Алексей Чистяков служил командиром миномётной батареи в составе мотострелкового полка, получил тяжёлое ранение и теперь занимается паралимпийским спортом и воспитанием молодёжи.

Сергей Сирота имеет боевой опыт в Сирии и СВО. Он был удостоен множества наград, включая два ордена Мужества. Сейчас мужчина активно участвует в патриотическом воспитании школьников и допризывников.

Основу ленты будут составлять интервью. Авторы посетили семьи Чистякова, Катериничева и Сироты, познакомились с супругами и детьми своих героев, изучили семейные альбомы.

Съёмочный процесс

Руководитель и режиссёр проекта — Ален Менуа, опытный документалист, работавший над короткометражками про Музей янтаря и Куршскую косу. Согласно его задумке, если дети в фильме расскажут о подвигах бойцов своим, фильм станет ближе и понятнее подрастающему поколению.