Глазами детей: в Калининградской области заканчивается работа над документальным фильмом о героях СВО

В Калининградской области готовят документальный фильм «Мой папа – ГЕРОЙ!» Лента будет посвящена участникам специальной военной операции. Подробности — в материале «Клопс».
Идея проекта
Особенность фильма в том, что судьбы трёх бойцов покажут с точки зрения их детей. Главные герои — Алексей Катериничев, Алексей Чистяков и Сергей Сирота.
О ком фильм:
- Алексей Катериничев был заместителем по безопасности главы военно-гражданской администрации Херсонской области и погиб 30 сентября 2022 года. Он посмертно он удостоен звания Героя Российской Федерации.
- Алексей Чистяков служил командиром миномётной батареи в составе мотострелкового полка, получил тяжёлое ранение и теперь занимается паралимпийским спортом и воспитанием молодёжи.
- Сергей Сирота имеет боевой опыт в Сирии и СВО. Он был удостоен множества наград, включая два ордена Мужества. Сейчас мужчина активно участвует в патриотическом воспитании школьников и допризывников.
Основу ленты будут составлять интервью. Авторы посетили семьи Чистякова, Катериничева и Сироты, познакомились с супругами и детьми своих героев, изучили семейные альбомы.
Съёмочный процесс
Руководитель и режиссёр проекта — Ален Менуа, опытный документалист, работавший над короткометражками про Музей янтаря и Куршскую косу. Согласно его задумке, если дети в фильме расскажут о подвигах бойцов своим, фильм станет ближе и понятнее подрастающему поколению.
Съёмки проходили летом 2025 года в разных городах Калининградской области. Кинематографисты работали в школах, мемориальных комплексах, спортсооружениях и даже в лесу.
Подбору локаций уделялось особое внимание: каждая из них связана либо с биографией одного из героев, либо с военной историей. В фильме более 15 примечательных мест, в том числе военно-мемориальное кладбище «Курган Славы», Дворец спорта «Янтарный», Центральный парк культуры и отдыха, Фридрихсбургские ворота и Куршская коса.
Будут в ленте и боевые сцены. Кинематографисты реконструировали сцены реальных военный действий — например, ранения Алексея Чистякова.
Проект получил удостоверение национального фильма (УНФ) и активно работает с молодёжью — даже сейчас, до премьеры. Кинематографистам это удаётся, например, благодаря стажировкам на съёмочной площадке. Летом всех желающих от 18 до 40 лет приглашали поучаствовать в работе над фильмом и получить соответствующий опыт.
Финишная прямая
Сейчас лента находится на стадии постпродакшена. Монтировать отснятый материал начали в октябре, и большая часть работы уже позади. Теперь авторы занимаются цветокоррекцией, звуком и музыкальным сопровождением.
Музыку для фильма создаёт композитор Аркадий Верюханов совместно с Аленом Менуа. Им помогают приглашённые музыканты — например, дудуковый исполнитель Вардан Арутюнян.
Премьера фильма «Мой папа — ГЕРОЙ!» запланирована на апрель 2026 года.
