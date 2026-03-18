Мартовское шоу саундтреков из турецких сериалов в Калининграде перенесли на ноябрь

12:57
Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

Симфоническое шоу с саундтреками из турецких сериалов, запланированное в калининградском развлекательном комплексе «Резиденция королей» на 21 марта, не состоится в заявленную дату. Мероприятие перенесли на 20 ноября. Новой площадкой проведения станет светлогорский «Янтарь-холл». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы. 

Как уточняется в официальном письме, решение связано с обстоятельствами, не зависящими от организаторов.

«Мы понимаем, что перенос мероприятия может нарушить ваши планы, и хотим частично компенсировать это неудобство», — говорится в сообщении. Для зрителей предусмотрена скидка 15% на новые билеты по промокоду ТУРК15. Предложение действует до 28 марта.

Возврат осуществляется по месту покупки. Средства за электронные билеты вернутся автоматически. Билеты на новую дату уже доступны на «Клопс Афише». 

12+
