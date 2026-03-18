Мартовское шоу саундтреков из турецких сериалов в Калининграде перенесли на ноябрь

Симфоническое шоу с саундтреками из турецких сериалов, запланированное в калининградском развлекательном комплексе «Резиденция королей» на 21 марта, не состоится в заявленную дату. Мероприятие перенесли на 20 ноября. Новой площадкой проведения станет светлогорский «Янтарь-холл». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Как уточняется в официальном письме, решение связано с обстоятельствами, не зависящими от организаторов.

«Мы понимаем, что перенос мероприятия может нарушить ваши планы, и хотим частично компенсировать это неудобство», — говорится в сообщении. Для зрителей предусмотрена скидка 15% на новые билеты по промокоду ТУРК15. Предложение действует до 28 марта.

Возврат осуществляется по месту покупки. Средства за электронные билеты вернутся автоматически. Билеты на новую дату уже доступны на «Клопс Афише».