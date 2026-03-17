Дмитрий Певцов исполнит в Калининграде песни из золотой коллекции советского кино

В калининградском Театре эстрады (Ленинский проспект, 155) в четверг, 11 июня, народный артист России Дмитрий Певцов представит программу «Музыкальные шедевры советского кино» вместе с коллективом «ПЕВЦОВЪ ОРКЕСТР». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

В основе концерта — композиции из кинофильмов разных десятилетий: от лирических мелодий до драматичных и жизнеутверждающих песен, знакомых нескольким поколениям зрителей. Эти произведения давно обрели самостоятельную жизнь и продолжают звучать вне кинематографа.

По словам Дмитрия Певцова, работа над программой оказалась непростой: выбирать приходилось из огромного количества композиций. «Я считаю, что это великая музыка и её нужно нести молодёжи. Песни, написанные в те годы, обладают совершенно удивительным качеством и глубиной», — подчёркивает артист.

Начало в 19:00.