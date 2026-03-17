Московский архитектор презентовал в Калининградской области книгу о том, как работать с исторической недвижимостью

В понедельник, 16 марта, в Черняховске прошла презентация книги «Мечта, опередившая время». Издание посвящено управлению исторической недвижимостью и сохранению культурного наследия. Подробности — в материале «Клопс».

Презентация прошла в Центральной городской библиотеке им. А. Лунина в Черняховске. Книгу представил лично один из авторов Сергей Конев — архитектор-реставратор первой категории, главный архитектор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря, член Союза архитекторов России. Издание он подготовил вместе с Екатериной Коневой.

Авторы изучили, как выстроена работа со старинными памятниками за рубежом, и предположили, что этот опыт не помешает и российским любителям истории. Особое внимание в книге уделено взаимодействию государства, собственников и местных сообществ.

Она подробно рассказывает о деятельности национальных трастов, а также о работе «Национального центра опеки наследия» (2004—2014 гг). Эта организация занималась, в частности, восстановлением ансамбля Путевого дворца в Торжке.

Кроме того, в издании под одной обложкой собрали аргументы, объясняющие, почему объекты исторического наследия необходимо передавать в общественно-профессиональное управление. Авторы предлагают рассматривать их не только как предмет охраны, но и как экономически выгодный ресурс.

«Печатное слово — страшная сила. Пишите, проговаривайте на текст ваши мысли. Это полезно», — поделился впечатлениями от работы Сергей Конев.

Встреча была ориентирована на тех, кто напрямую работает с объектами наследия — собственников, арендаторов и пользователей, в том числе из разных муниципалитетов Калининградской области.