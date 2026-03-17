«Это же удивительно — взять историю в руки»: черняховский коллекционер показал сотни старинных открыток, посвящённых женщинам

В Черняховском историко-художественном музее открылась блиц-выставка открыток «Женственность через века»0+. В основе экспозиции — частная коллекция Игоря Ерофеева. «Клопс» поговорил с филокартистом о его хобби и будущих проектах. На выставке представлено около 220 антикварных открыток конца XIX — начала XX века. Изображения на них самые разные — от гламурных студийных портретов до образов в национальных костюмах. Есть открытки, изображающие детей, но большая часть посвящена прекрасным дамам. Двести экспонатов Игорь Ерофеев кропотливо выбрал из сотен, собранных им в течение многих лет. В общей сложности, по словам коллекционера, в его альбомах хранится около шести тысяч экземпляров. Ерофеев занимается филокартией много лет, основу его собрания составляют видовые открытки с городами, архитектурой и ландшафтами разных стран. Подборку с женскими образами он подготовил специально к Международному женскому дню. Главным критерием была женская красота. Чтобы мы, мужчины, относились к женщинам с заботой, чтобы ценили их красоту и достоинство, восхищались ими, — рассказывает коллекционер. — Но, кстати, женщины тоже с большим удовольствием смотрят на эти открытки. И удивляются, как они могли сохраниться: открыткам по 100-130 лет, и они находятся, можно сказать, в идеальном состоянии».

Выставка сосредоточена на так называемом «золотом веке» открытки — периоде с 1895 по 1915 год. В это время в Европе иллюстрированные карточки разрешили печатать частным фирмам — и начался бум. «Сколько выпущено было в мире открыток, я даже не могу представить, — признаётся Ерофеев. — Женский образ мог тиражироваться в разных положениях: с разными поворотами головы, с разными аксессуарами. Может быть до трёхсот видов одной только модели». Многие открытки, представленные на выставке — это реальные почтовые отправления. На них сохранились тексты, причём самые разные: от признаний в любви до повседневных заметок о погоде и прогулках. «Открытка потому так называется, что на ней открытый текст. И любой человек, хоть почтальон, может прочитать, о чём люди пишут. Поэтому тексты на них в большинстве очень безобидные — спокойные, любовные, описательные», — перечисляет владелец коллекции. География переписки охватывает множество стран — от США до Европы. Отправители писали на разных языках: русском, французском, английском. Коллекционер отмечает, что разбираться в старинных текстах очень помогают интернет-переводчики. Это очень интересно: авторы этих писем когда-то были молодыми, жили в интересных местах, видели интересные вещи. Ты просто окунаешься в это, обогащаешь себя, — делится коллекционер. — Узнаёшь, как жили государства и города в те годы, исчезли они или нет, сохранились ли памятники, изображённые на открытках». Узнавать подробности помогает не только сам текст, но и почтовые данные: штампы, оттиски, специализированные печати, координаты типографии.

На выставке посетителей привлекает не только история, но и способ создания открыток. По словам Ерофеева, над каждой карточкой работала целая команда: модель, фотограф, ретушёры, костюмеры, специалисты по свету. Именно сложные композиции с аксессуарами, характерными для эпохи, делают эти снимки такими ценными. Коллекционер подчёркивает, что для него важно не просто собирать, но и показывать материал зрителю. «У меня даже есть идея организовать собственный музей открыток, — говорит Ерофеев. — Мне интересно, когда люди приходят, спрашивают что-то, заряжаются интересом. Когда в руки берут... Это же удивительно — взять историю в руки». Текущая выставка Игоря Ерофеева в Черняховске — уже пятая. В дальнейших его планах — показать гостям музея открытки с замками, марки и нотгельды (деньги, выпускавшиеся в немецкоговорящих странах во время кризиса и гиперинфляции). Выставка «Женственность через века» работает в Черняховском историко-художественном музее до 5 июня, вход свободный.