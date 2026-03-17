Котики, козы, кролики и альпаки: 5 мест в Калининграде, где можно пообщаться с животными

Провести время с животными — лучший отдых не только для малышей, но и для взрослых. В получасе езды от центра Калининграда немало мест, где любители природы могут пообщаться с котиками, енотами, козами и даже альпаками. «Клопс» рассказывает, где и как это можно сделать.

Площадка «Прыг-Скок» В Калининградском зоопарке есть только одна площадка, где посетителям разрешено не только смотреть на животных, но и взаимодействовать с ними. Там живут овцы, камерунские козлята, домашние кролики и морские свинки. При желании животных можно угостить специальным гранулированным кормом — он продаётся в автомате или у смотрителя. Ещё на площадке разрешают вычесать коз специальной щёткой. Условия: перед входом и после выхода нужно мыть руки, а дети должны быть под присмотром. Площадка спроектирована так, что у животных всегда есть возможность уйти в домик, если они устали от внимания. Площадка работает ежедневно с 10 утра и до закрытия зоопарка. Стоимость: посетить можно по входному билету в зоопарк, без дополнительной платы.

Антикафе «Котомания» В заведении на Ленпроспекте можно выпить чаю, поиграть в настольные игры и, главное, пообщаться с кошками. Все животные здесь — бывшие бездомные, которым ищут хозяев. Одновременно в заведении живёт 15–17 кошек. Забрать домой понравившегося питомца можно бесплатно, но перед этим нужно пройти собеседование с представителями приюта. Условия: посетить «котокафе» можно по адресу Ленинский проспект, 8а, ежедневно с 11:00 до 21:00. Перед визитом необходимо записаться по телефону: 8 (4012) 40-01-65. Тарифы: «Котоман» — 350 рублей за первый час, потом 3 рубля за минуту. Чай и печенье входят в стоимость. «Безлимит» — 600 рублей. Время пребывания не ограничено, в тариф включен один бесплатный напиток на выбор и печенье. Для инвалидов, ветеранов, пенсионеров и многодетных семей действует скидка: первый час стоит 200 рублей, второй — бесплатно.

«Зорро Парк» Интерактивный проект «Зорро Парк» — это одновременно зоопарк, террариум и просветительская площадка. Сейчас в коллекции больше 30 видов животных: еноты, лиса, камерунские козы, хорьки, сурикаты, шиншиллы, кролики и другие. На экскурсии в парке сотрудники рассказывают о каждом зверьке и объясняют, как правильно с ним знакомиться. В научном пространстве парка проводят лекции по зоологии и мастер-классы. Условия: «Зорро Парк» работает по двум адресам. Одна точка — на Горького, 98, (2 этаж), другая — на Юбилейной, 18, (1 этаж). Обе работаеют ежедневно с 11:00 до 21:00. Стоимость билетов: На Горького, 98 — 700 рублей в будни и 800 рублей в выходные и праздничные дни; На Юбилейной, 18 — в любой день 400 рублей. За отдельную плату (100 рублей) можно поучаствовать в кормлении животных. Бесплатно могут пройти дети до трёх лет, именинники, инвалиды I и II группы, дети-инвалиды с одним сопровождающим и участники Великой Отечественной войны.

Парк «Тиргартен» В Гурьевском замке Нойхаузен в этом году открылся парк с альпаками, камерунскими козами и вислоухими кроликами породы французский баран. Гостям предлагают часовые экскурсии небольшими группами, во время которых можно пообщаться с животными и покормить их. В парке живут три самца, — Джонни, Зевс и Теодор, приехавшие из центрального воронежского парка «Пача Мама». Самок семнадцать — их привезли прямиком из Чили. Условия: парк работает со среды по воскресенье с 10:00 до 19:00. Экскурсии длятся час и стартуют строго по расписанию (последняя начинается в 18:00). Понедельник и вторник — выходные. Детям до 14 лет можно прийти только в сопровождении взрослых. Домашних питомцев брать с собой нельзя. Тарифы: Посетители старше 15 лет — 800 рублей в будни и 900 в выходные. Детский билет — 700 рублей. Малыши до трёх лет — бесплатно. Съёмка на смартфон входит в стоимость билета. Если хотите снимать на фотоаппарат, нужно доплатить 1000 рублей.

«Подворье на Хуторской» В пригороде Калининграда работает агротуристический комплекс с небольшим зоопарком. Создатели позиционируют место как вариант семейного отдыха на природе. На территории комплекса живут носухи, морские свинки, козы, овцы, павлины, страусы и совы, а также другие животные. Под присмотром сотрудников с ними можно пообщаться и погладить. Условия: подворье находится в посёлке Константиновка (Хуторская, 1). Зимой оно работает с 10:00 до 20:00, а с мая — с 9:00 до 21:00. Въезд на территорию разрешён до 18:00 и 19:00 соответственно. Тарифы: Взрослые — 500 рублей, дети до 14 лет — 200 рублей. Малыши до трёх лет проходят бесплатно.