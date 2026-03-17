Весна, цветы и глянец: «Бродвей» приглашает на коллажный мастер-класс в Калининграде

Калининградское цветочное бюро FLOMERDÍ (проспект Мира, 98) в четверг, 26 марта, совместно с редакцией «Балтийского Бродвея» проведёт коллажный мастер-класс. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

«С наступлением весны редакция «Бродвея» находит вдохновение во всём — будь то греющийся на солнце котик или тёплый мартовский вечер. И мы решили поделиться этим вдохновением с вами!» — рассказывают устроители.

Участникам предложат собрать собственную весеннюю открытку, комбинируя вырезки, текстуры и живые цветы. Помогать в работе будет коллажистка Алина Морошка, которая работает с аналоговыми коллажами в абсурдной технике. Встреча пройдёт в формате творческой лаборатории: гости познакомятся друг с другом, будут листать журналы, экспериментировать с композициями и искать неожиданные визуальные сочетания.

В стоимость участия входят все инструменты и материалы, краткое введение в технику коллажа и помощь в создании работы. Участников ждёт небольшой подарок от партнёров, напитки и сладости.

Начало в 18:30.