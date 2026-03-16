«Очень страшный прилизанный скуф»: в Калининграде прошла закрытая премьера семейной комедии «Домовёнок Кузя — 2»

В этот день такие сеансы прошли во всех кинотеатрах страны. В Москве своих героев представили актёры: Кузю озвучил Сергей Бурунов. Бабу Ягу сыграла Екатерина Стулова, а Кощея — Иван Охлобыстин. По сюжету домовёнок живёт в семье девочки Наташи. В сказке появляется новый персонаж — домовёнка Тихоня, озвученная певицей Полиной Гагариной. Не обошлось без хрестоматийной битвы между светом и тьмой, погонь, похищений и хеппи-энда.

В Калининграде представили вторую часть семейной сказки про маленького и отважного домовёнка Кузю. Закрытый премьерный показ, на котором побывали корреспонденты «Клопс», состоялся в воскресенье, 15 марта.

В Калининграде показ прошёл без звёзд и собрал представителей прессы и других гостей. Большинство пришли с детьми. В зале было немноголюдно, некоторые пришли с существенным опозданием и в темноте долго искали своё место.

Возрастной ценз картины — 6+, но полуторачасовую ленту с вниманием смотрели и дети помладше. Трёхлетний «корреспондент» «Клопс» просидел спокойно от начала и до конца и даже вник в сюжет. Больше всего впечатлил «страшный и очень злой» Кощей, ну и когда «все победили».