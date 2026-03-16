«Виртуальное путешествие по значимым местам»: в Калининграде показали старинные замки глазами фотографов и художников

В воскресенье, 15 марта, в музее «Новая синагога» открылась выставка, посвящённая замкам Калининградской области. Работы для экспозиции предоставили участники творческого объединения «Симбиоз». Подробности «Клопс» рассказали организаторы.
Для проекта «Экскурс по замкам Калининградской области» музей выделил два зала. Организаторы подчёркивают, что выставки «Симбиоза» в «Новой синагоге» уже стали традиционными — они проходят ежегодно.
«Если в прошлом году авторы порадовали нас индустриальным пейзажем Калининграда и видами побережья Балтики, в этом фокус сместился на средневековые замки Восточной Пруссии и ландшафт малых городов», — поделилась директор музея Юлия Ойсбойт.
Куратор выставки Наталья Фомина решила показать регион в привычной для «Симбиоза» оптике. Одни и те же объекты здесь представлены глазами художников и фотографов.
«Задумка состоит в переосмыслении, интерпретации художниками оригинальных фотоснимков, — объяснила Ойсбойт. — Это не просто выставка, это виртуальное путешествие по значимым местам нашей области».
Авторов, которые представили свои работы, получилось немало: 12 фотографов и 13 художников. Так, снимки, которые можно увидеть на выставке, принадлежат авторству Игоря Антипова, Станислава Покровского, Павла Кухоренко, Эдуарда Молчанова, Татьяны Рутковской и их коллег.
В числе художников — Светлана Радченко, Марина Симкина, Марина Устинова, Татьяна Скакунова, Марина Крыга, Оксана Соловьёва, Алина Степура, Татьяна Ляшук и другие. Каждый из них увидел калининградские замки по-своему: кто-то — в романтическом тумане, кто-то — в суровой строгости средневековья.
«Интерес к истории края, бережное отношение к памятникам архитектуры, любовь к Родине — наш главный мотив при создании этой выставки», — подчеркнула Фомина.
На вернисаже также присутствовал специалист по тевтонским крепостям — Фёдор Коноплин, автор путеводителя «Замки Калининградской области».
В музее уточнили, что выставка приурочена к 80-летию образования Калининградской области и будет работать до конца туристического сезона.
В феврале фотографы и художники из «Симбиоза» съехались в замок Инстербург, чтобы поснимать птиц и молодых актрис в готических образах.