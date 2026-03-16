«Виртуальное путешествие по значимым местам»: в Калининграде показали старинные замки глазами фотографов и художников

В воскресенье, 15 марта, в музее «Новая синагога» открылась выставка, посвящённая замкам Калининградской области. Работы для экспозиции предоставили участники творческого объединения «Симбиоз». Подробности «Клопс» рассказали организаторы.

Для проекта «Экскурс по замкам Калининградской области» музей выделил два зала. Организаторы подчёркивают, что выставки «Симбиоза» в «Новой синагоге» уже стали традиционными — они проходят ежегодно.

«Если в прошлом году авторы порадовали нас индустриальным пейзажем Калининграда и видами побережья Балтики, в этом фокус сместился на средневековые замки Восточной Пруссии и ландшафт малых городов», — поделилась директор музея Юлия Ойсбойт.

Куратор выставки Наталья Фомина решила показать регион в привычной для «Симбиоза» оптике. Одни и те же объекты здесь представлены глазами художников и фотографов.

«Задумка состоит в переосмыслении, интерпретации художниками оригинальных фотоснимков, — объяснила Ойсбойт. — Это не просто выставка, это виртуальное путешествие по значимым местам нашей области».