Кантаты, прелюдии и диалог с Генделем: пять концертов фестиваля «Баховские дни»

В Кафедральном соборе на острове Канта в выходные стартует фестиваль «Баховские дни». На калининградской сцене вновь соберутся органисты, вокалисты и ансамбли, вдохновлённые творчеством величайшего композитора, чтобы на несколько мартовских вечеров погрузить слушателей в грандиозный мир баховской музыки. Подробнее о пяти концертах, которые ждут гостей, рассказываем в обзоре. 1. «Три кантаты». Открытие 21 марта, 18:00 Фестиваль откроет программа, посвящённая кантатному наследию Иоганна Себастьяна Баха. Ансамбль Collegium Musicum под руководством Олега Романенко и титулярный органист Мансур Юсупов исполнят три произведения, созданные в начале лейпцигского периода композитора — времени, когда Бах становится кантором в церкви Святого Фомы и активно пишет духовную музыку для городских богослужений. В программе прозвучат кантаты «На всё Воля Божия», «Что хочет Бог, всегда тому и быть» и «Возьми своё и пойди», написанные в 1720-е годы. В это время сочинитель работал одновременно для главных церквей и для ансамбля Лейпцигского университета — Музыкальной коллегии (Collegium Musicum). Проект «Все кантаты Баха», с которым коллектив гастролирует уже девятый сезон, предполагает исполнение музыки на исторических инструментах, позволяя приблизиться к звучанию эпохи барокко. Дополнит программу гимн Альбрехта Гогенцоллерна, первого герцога Прусского и основателя Кёнигсбергского университета, чья усыпальница находится в стенах собора.

2. «Бах — 1685 — Гендель» 22 марта, 18:00 341 год назад родились два величайших композитора эпохи барокко — Иоганн Себастьян Бах и Георг Фридрих Гендель. Их разделяли всего несколько недель и около девяноста миль, но судьба так и не свела музыкантов лично. Они жили в одном культурном пространстве, имели общих знакомых и внимательно следили за творчеством друг друга. Музыка обоих стала вершиной барочной эпохи, хотя каждый из них выбрал собственный путь: Бах сосредоточился на церковной традиции и полифонии, Гендель прославился оперой и грандиозными ораториями. Солистка Большого театра России Александра Дурсенева (меццо-сопрано) и лауреат премии «Органист года» Даниэль Зарецкий создали концерт-диалог двух гениев.

3. Органная книжечка 27 марта, 19:00 Заслуженный артист России, органист и профессор Александр Фисейский исполнит все хоральные прелюдии из сборника «Органная книжечка». В основу структуры положен календарь церковных праздников от Адвента до Пасхи. Эти короткие произведения представляют образец барочной органной музыки.



«Концерт станет восемнадцатым в Евразийском органном марафоне и откроет цикл «Все органные произведения Баха», которые будут звучать в Кафедральном соборе в течение нескольких лет в исполнении Александра Фисейского», — рассказывают организаторы.

4. «Бах и B-A-C-H» 29 марта, 18:00 В незаконченном цикле «Искусство фуги» Иоганн Себастьян Бах впервые использовал музыкальный мотив B-A-C-H, где буквы его фамилии соответствуют нотам. С тех пор этот «нотный автограф» вдохновлял композиторов разных эпох. Они включали его в собственные произведения как знак уважения к мастеру барокко или как скрытую цитату, обращённую к его наследию. В 1985 году музыковед Ульрих Принц насчитал более четырёхсот сочинений трёхсот тридцати авторов, основанных на теме B-A-C-H. Органистка Мария Мохова представит программу, в которой мотив прозвучит в музыке разных столетий. Вечер объединит сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Ференца Листа, Золтана Гардони, Зигфрида Карга-Элерта, а также произведения Антонио Вивальди.

5. «Музыкальная библия». Закрытие 31 марта, 19:00 Фестиваль завершит программа, посвящённая органному и клавирному наследию Иоганна Себастьяна Баха. Прозвучат партиты, английские сюиты и токката. За инструментом — виолончелист и органист Александр Князев, один из ведущих интерпретаторов музыки композитора. Сам Князев говорит о баховской музыке как об опыте, выходящем за пределы концертной сцены: «Я играю Баха, и мне хорошо. В меня переходит часть этой вселенской гармонии. Вы прикасаетесь к чему-то такому высокому, что ваша жизнь меняется». «Иоганн Себастьян Бах обогатил как органное, так и клавирное искусство. Был глубоко верующим человеком и считал, что музыка должна служить Богу», — следует из анонса.

